Magyar Péterék szeretetországa: betegséggel küzdő képviselő halálát kívánják a tiszások

A Szentes környéki tiszás szimpatizánsok azért imádkoznak, hogy Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője „már ne érje meg a jövő évet” – írja a Délmagyarországra hivatkozva a Magyar Nemzet. A rossz szándékú kívánság komoly felháborodást váltott ki advent második vasárnapján.

Magyar Péterék szeretetországa: a betegséggel küzdő Farkas Sándor képviselő halálát kívánják (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Felháborodásuknak adtak hangot a kormánypárti politikusok és a helyi lakosok egyaránt, hangsúlyozva, hogy politikai viták ide vagy oda, halált kívánni semmilyen körülmények között nem fér bele a közbeszédbe. A témában Németh Balázs is megszólalt a közösségi oldalán.

A poszt tartalma felvetheti a jogi felelősség kérdését is,

ám a jogalkalmazás ilyen ügyekben egészen összetett, ugyanis szélesebb a kritikatűrési kötelezettség a közszereplőknél. Ezzel együtt azonban a fizikai bántalmazásra vagy halálra utaló megjegyzések már a büntetőjogi határ közelébe eshetnek.

Az államtitkár harcol a betegséggel

Többen is kifejezték támogatásukat a politikus és családja felé, jókívánságokat és imákat küldve. A térségben élők többsége szerint a politikai vita nem fordulhat gyűlöletkeltésbe, valamint szükség lenne a közbeszéd színvonalának helyreállítására. Farkas Sándor részéről egyelőre nem érkezett reakció a tiszások bejegyzésére, a politikus elsősorban betegségére, valamint képviselői munkájára koncentrál.

Németh Balázs bejegyzése végén hozzátette:

Sok erőt Farkas Sándornak és a családjának! A tiszások a halálát kívánják. Mi azért imádkozzunk, hogy sikerrel vívja meg a betegség elleni csatát!

Május végén vált hivatalossá, hogy Farkas Sándort Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára felmentik az Agrárminisztérium parlamenti államtitkári és miniszterhelyettesi megbízatásából. A politikus hét éven át töltötte be az államtitkári tisztséget.

„Váratlan betegségem miatt hoztam ezt a döntést… Május 31-i hatállyal felmentettek az Agrárminisztériumban betöltött államtitkári megbízatásom alól. Köszönöm a miniszterelnök és a minisztérium támogatását. Mint Csongrád-Csanád vármegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, a munkámat tovább folytatom”