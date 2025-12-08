Magyar Péterék szeretetországa: betegséggel küzdő képviselő halálát kívánják a tiszások

A Szentes környéki tiszás szimpatizánsok azért imádkoznak, hogy Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője „már ne érje meg a jövő évet” – írja a Délmagyarországra hivatkozva a Magyar Nemzet. A rossz szándékú kívánság komoly felháborodást váltott ki advent második vasárnapján.
Felháborodásuknak adtak hangot a kormánypárti politikusok és a helyi lakosok egyaránt, hangsúlyozva, hogy politikai viták ide vagy oda, halált kívánni semmilyen körülmények között nem fér bele a közbeszédbe. A témában Németh Balázs is megszólalt a közösségi oldalán.
A poszt tartalma felvetheti a jogi felelősség kérdését is,
ám a jogalkalmazás ilyen ügyekben egészen összetett, ugyanis szélesebb a kritikatűrési kötelezettség a közszereplőknél. Ezzel együtt azonban a fizikai bántalmazásra vagy halálra utaló megjegyzések már a büntetőjogi határ közelébe eshetnek.
Az államtitkár harcol a betegséggel
Többen is kifejezték támogatásukat a politikus és családja felé, jókívánságokat és imákat küldve. A térségben élők többsége szerint a politikai vita nem fordulhat gyűlöletkeltésbe, valamint szükség lenne a közbeszéd színvonalának helyreállítására. Farkas Sándor részéről egyelőre nem érkezett reakció a tiszások bejegyzésére, a politikus elsősorban betegségére, valamint képviselői munkájára koncentrál.
Németh Balázs bejegyzése végén hozzátette:
Sok erőt Farkas Sándornak és a családjának! A tiszások a halálát kívánják. Mi azért imádkozzunk, hogy sikerrel vívja meg a betegség elleni csatát!
Május végén vált hivatalossá, hogy Farkas Sándort Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára felmentik az Agrárminisztérium parlamenti államtitkári és miniszterhelyettesi megbízatásából. A politikus hét éven át töltötte be az államtitkári tisztséget.
„Váratlan betegségem miatt hoztam ezt a döntést… Május 31-i hatállyal felmentettek az Agrárminisztériumban betöltött államtitkári megbízatásom alól. Köszönöm a miniszterelnök és a minisztérium támogatását. Mint Csongrád-Csanád vármegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, a munkámat tovább folytatom”
– írta az akkori közleményében.
Honnan ered a tiszás erőszak?
A Tisza Párt rendezvényein egyébként rendszeresen lépnek fel azokkal szemben, akik mást gondolnak a világról, mint Magyar Péter.
Korábban megírtuk, hogy a tiszások Kötcsén akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. Délután egy csoport akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.
A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás elhárítására a rendőröknek kellett közbelépniük. Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie.
Az egyik szimpatizáns azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.
A Kötcsére sereglett maroknyi tiszás a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát is inzultálta. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak az esetnek, amikor néhányan körbevették az újságírót, aki éppen interjút készített egy résztvevővel.
Egy Tisza-hívő nő, akinek fehér madár is volt a vállán, elkért egy hangosbeszélőt, és közvetlen közelről üvöltözött Futó Boglárka arcába, miután társai nagy nehezen bekapcsolták az eszközt.
Az operatőr kamerája elé zászlót lógattak be, hogy ne tudjon normális helyszíni felvételt készíteni, és végig üvöltözve, a televíziósok legközvetlenebb személyes terébe nyomulva követték a munkájukat végző újságírókat.
Fizikai atrocitás történt akkor is, amikor
Ruszin-Szendi Romulusz fellökte Móna Márkot, a Mandiner riporterét,
miután az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a Tisza politikusát.
Azóta pedig kiderült, hogy a bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános rendezvényen tartott előadást fegyverrel az oldalán.