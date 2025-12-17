A végét járja Magyar Péterék idegrendszere, pedig még odébb van április

A stresszterheléssel járó kampányok rendre próbatétel elé állítják a politikai szereplőket, Magyarországon immár hagyománnyá vált, hogy az ellenzék ilyenkor hibát hibára halmozva, lépésről lépésre haladva felfedi valódi arcát – idézte fel a Magyar Nemzet, emlékeztetve, hogy a véghajrá előtti hónapokban a baloldal már nem választópolgárokról, hanem büdös emberekről, sertésekről, gombákról vagy „mucsaiakról” beszélnek, és leplezetlen megvetéssel fordulva azok felé, akiknek a támogatását egyébként kérik. A Magyar Péterék környékén már most érezhetően pattanásig feszültek az idegek, pedig a választásokig még bő négy hónap van hátra.

Magyar Péterék sorra sértegetik a szavazókat: nemrég igénytelennek nevezték, és vágás előtti sertésekhez hasonlították a magyarokat (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péterék igazi arca

A baloldali politikusok és holdudvaruk mérsékeltebb politikai időkben ugyan igyekeznek a legjobb arcukat mutatni, ám ha nyomás alá kerülnek – kampányban, botrányban vagy politikai stresszhelyzetben – felfedik igazi arcukat. Legutóbb Bod Péter Ákos, a Tisza Párt szakértője lépte át azt a bizonyos vörös vonalat. Az egykori jegybankelnök december 9-én a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy a mostani adórendszeren jelentősen szigorítani kell, majd a magyar választópolgárokat sertésekhez hasonlítva úgy fogalmazott:

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyrészt.”

Nem ez volt az első ilyen eset a napokban, Pankotai Lili diákaktivista pedig a hétvégén Magyar Péterék tüntetésén elmondott beszédében igénytelen országnak nevezte Magyarországot.

Bod Péter Ákos is átlépte a vörös vonalat, a magyar szavazókat sértegette nemrég (Fotó: Képernyőfotó)

Korábban Magyar Péter is tett hasonló kijelentéseket. Többek között akkor, amikor szervezni kezdte a párt első demonstrációit. Magyar Péter arra panaszkodott Vogel Evelinnek, hogy semmi kedve részt venni a politikai megmozdulásokon, ahol ráadásul az emberek büdösek, neki pedig negyvenfokos hőségben kell gyalogolnia.

Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b…szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee

– mondja Magyar Péter a hangfelvételen.