A végét járja Magyar Péterék idegrendszere, pedig még odébb van április

A stresszterheléssel járó kampányok rendre próbatétel elé állítják a politikai szereplőket, Magyarországon immár hagyománnyá vált, hogy az ellenzék ilyenkor hibát hibára halmozva, lépésről lépésre haladva felfedi valódi arcát – idézte fel a Magyar Nemzet, emlékeztetve, hogy a véghajrá előtti hónapokban a baloldal már nem választópolgárokról, hanem büdös emberekről, sertésekről, gombákról vagy „mucsaiakról” beszélnek, és leplezetlen megvetéssel fordulva azok felé, akiknek a támogatását egyébként kérik. A Magyar Péterék környékén már most érezhetően pattanásig feszültek az idegek, pedig a választásokig még bő négy hónap van hátra.
Magyar Péterék igazi arca
A baloldali politikusok és holdudvaruk mérsékeltebb politikai időkben ugyan igyekeznek a legjobb arcukat mutatni, ám ha nyomás alá kerülnek – kampányban, botrányban vagy politikai stresszhelyzetben – felfedik igazi arcukat. Legutóbb Bod Péter Ákos, a Tisza Párt szakértője lépte át azt a bizonyos vörös vonalat. Az egykori jegybankelnök december 9-én a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy a mostani adórendszeren jelentősen szigorítani kell, majd a magyar választópolgárokat sertésekhez hasonlítva úgy fogalmazott:
Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyrészt.”
Nem ez volt az első ilyen eset a napokban, Pankotai Lili diákaktivista pedig a hétvégén Magyar Péterék tüntetésén elmondott beszédében igénytelen országnak nevezte Magyarországot.
Korábban Magyar Péter is tett hasonló kijelentéseket. Többek között akkor, amikor szervezni kezdte a párt első demonstrációit. Magyar Péter arra panaszkodott Vogel Evelinnek, hogy semmi kedve részt venni a politikai megmozdulásokon, ahol ráadásul az emberek büdösek, neki pedig negyvenfokos hőségben kell gyalogolnia.
Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b…szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee
– mondja Magyar Péter a hangfelvételen.
Trend a baloldalon a választók gyalázása
Nem a mostani azonban az első választási kampány, amikor az ellenzék kifejezi megvetését a választók felé. Négy évvel ezelőtt is előkerült egy felkavaró felvétel, amelyen Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje trágyával etetett gombákhoz hasonlította a magyar embereket.
Amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, sötétben és trágyával etetve, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsozással és a többivel lehet választást nyerni
– fogalmazott a gárdonyi lakossági fórumán.
Hódmezővásárhely polgármestere a vidéki Fidesz-szavazókat sem kímélte. Egy általa feltöltött videóban többek között azt mondta, hogy ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjtené a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejtvényt sem tudnának megfejteni. Máskor pedig arról beszélt, hogy bunkók és tudatlanok a vidékiek, és szerinte a Fidesz ezekre az emberekre építi a kampányát. Hozzátette: nem minden vidéki tudatlan, mert ő sem az.
A politikus arra is kitért, hogy szerinte a vidékiek folyamatosan részegek és agymosottak. Mint mondta, egy ismerőse elment egy faluba, ahol kevés józan emberrel találkozott, de akik nem voltak agymosottak, azok közül néhányat „átállított”.
Márki-Zay Péter fenti megjegyzésére utalva valaki „vidéki Fidesz-szavazó” aláírással egy kitöltött keresztrejtvényújságot küldött neki, amit a politikus be is mutatott egy videóban. A felvételen először mentegetőzve azt ecsetelte, hogy mennyire félreértették a fideszesekre vonatkozó szavait, majd a levél feladóját sértegette:
„Fantasztikus ez a szegény asszony. Lehet, hogy asszony, nem tudom, a helyesírása alapján gondolom csak.”
A rend kedvéért még azt is hozzátette, hogy mivel a megoldás is benne van az újságban, nem biztos, hogy a feladó önerőből oldotta meg a feladványokat.
Az SZDSZ és Gyurcsány sem kímélte a magyarokat
Arról sem érdemes megfeledkezni, amikor 2006-ban a munkaadók megkérdőjelezték a tervezett adóemelések egyensúlyjavító szándékát, Gyurcsány Ferenc kormányfőként pedig úgy reagált rá: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!”
Néhány hónappal később kiszivárgott őszödi beszédében pedig négyszer nevezte Magyarországot k…rva országnak.
Mindez azonban nem Gyurcsány Ferenctől ered a rendszerváltás utáni magyar történelemben.
Emlékezetes, hogy 1990. március 24-én jelent meg a Beszélő című lapban az SZDSZ-es Tamás Gáspár Miklós „mucsaizó” cikke:
Itt Horthy-fasizmus lesz, Mucsa, Auschwitz és Recsk – vagy mi győzünk
– írta akkor (a mucsai kifejezés lebecsülő vagy lenéző értelemben azokra utal, akiket műveletlennek, faragatlannak vagy csiszolatlannak tartanak – szerk.).