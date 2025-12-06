Magyar Péterre kínosan kevesen kíváncsiak – csupán pár száz ember lézengett a rendezvényén

Deák Dániel gyorselemzésében rámutat, hogy míg Orbán Viktor Kecskeméten megtöltött egy sportcsarnokot, addig Magyar Péter rendezvényén csupán pár száz ember lézengett.

Deák Dániel: Magyar Péter lassan teljesen egyedül marad.Fotó: Facebook

Mindezt egy 14:32-kor készült drónfotó is alátámasztja, amikor Magyar Péter már a színpadon áll.

Deák Dániel szerint nem csoda, hogy ilyen látványosan megcsappant a Tisza Párt támogatása, hiszen nem zártak jó hetet. A kiszivárgott Tisza-csomag brutális megszorító tervei nem nyerték el az emberek tetszését, ráadásul már a baloldali közvélemény-kutatók szerint is csökken a Tisza Párt támogatottsága, míg a Fidesz erősödik.