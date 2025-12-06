Magyar Péterre kínosan kevesen kíváncsiak – csupán pár száz ember lézengett a rendezvényén

Hírlevél
21 órája
Olvasási idő: 2 perc
Magyar Péterre Nyíregyháza után ma is kínosan kevesen voltak kíváncsiak – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Orbán ViktorDeák DánielMagyar Péter

Deák Dániel gyorselemzésében rámutat, hogy míg Orbán Viktor Kecskeméten megtöltött egy sportcsarnokot, addig Magyar Péter rendezvényén csupán pár száz ember lézengett.

Deák Dániel: Magyar Péter lassan teljesen egyedül marad.
Deák Dániel: Magyar Péter lassan teljesen egyedül marad.Fotó: Facebook

Mindezt egy 14:32-kor készült drónfotó is alátámasztja, amikor Magyar Péter már a színpadon áll.

Deák Dániel szerint nem csoda, hogy ilyen látványosan megcsappant a Tisza Párt támogatása, hiszen nem zártak jó hetet. A kiszivárgott Tisza-csomag brutális megszorító tervei nem nyerték el az emberek tetszését, ráadásul már a baloldali közvélemény-kutatók szerint is csökken a Tisza Párt támogatottsága, míg a Fidesz erősödik.

 

