Atombomba Magyar Péterre? Az év legerősebb magyar Facebook-posztja?

Ez abszolút organikus terjedés. Valószínűleg ez lesz idei és legmagasabb elérést produkáló magyar nyelvű posztja a Facebook-on. A lájkokat, a kommenteket, a megosztásokat könnyen lehet turbózni. Magyar Péterék napi szinten teszik ezt; aztán büszkélkednek, hogy övék az év legnépszerűbb posztja. (Időnként aztán Majka is beszáll ebbe a kamu-versenybe egy-egy kormánykritikus poszttal.) Az elérés azonban nem manipulálható. Azt a Facebook algoritmusa irányítja. Csak a valós profilok valós interakciói alapján. 3,3 millió. 1,8 millió egyedi megtekintéssel. Az ország legalább egyötödéhez már eljutott ez az egyetlen poszt.

Magyar Péter a kamu gyerekvédő. Fotó: Facebook/M.I.

De nem is annyira a számok a lényegesek, még ha kellően beszédesek is. Hanem a tartalom. Az, hogy ebből a posztból mindenki számára kiderülhetett az igazság. (Persze nagyon sokan eddig is tudták, a Tisza-szekta elvakult tagjait pedig nem érdekli. Vagy ha ők is tudják, akkor a vezérükkel együtt hazudnak tovább.) Az igazság pedig az, hogy Magyar Pétert (sem Dobrev Klárát, Puzsér Róbertet, Vályi Istvánt és az összes többi ál-gyermekvédő influenszert a baloldalon) egyáltalán nem érdekli a gyerekek, az állami gondozottak, a bántalmazottak helyzete. Az ő sorsukat csak és kizárólag aljas indokból, politikai manipulációs céllal próbálják felhasználni a társadalom hergelésére, bomlasztására. És ennek érdekében bármikor képesek akár bűnözők mellé is állni.

Merthogy a Szőlő utcai javítóintézetben bűnözőket tartanak fogva. Attól, hogy fiatalkorúak, még bűnözők. Tolvajok, rablók, nemi erőszaktevők (köztük épp gyerekekkel szemben!!!), gyilkosok, stb.

Valóban, ez nem jelenti azt, hogy megengedett őket erőszakosan bántalmazni, a hatalommal, erőfölénnyel visszaélni. (Ezzel kapcsolatban Magyar Péternek lenne ildomos minimum síri csendben hallgatnia) Emiatt le is kell folytatni a szükséges eljárásokat, a felelősöket el kell ítélni.

Ami viszont még külön jellemző és tanulságos, hogy a (most épp Magyar Péter által vezetett) baloldal szokás szerint megpróbálta elhallgattatni az igazságot. A régi, jól bevált (talán családilag is örökölt) ÁVÓ-s házmesteri módszereket alkalmazva tömegesen jelentették a Facebook-nál a posztot. És meg is érkezett az értesítés, hogy a fotót eltávolították, mert „kiskorúak meztelen ábrázolását tartalmazhatja”. Természetesen semmilyen ilyet nem tartalmazott, és a fellebbezést követően vissza is került. Fél óra múlva ismét leszedték: ezúttal ugyanez volt az indok, csak most nem gyereket, hanem felnőttet engedély nélkül ábrázoló szexuális tartalom miatt. Látszik, tehát, hogy ész nélkül jelentgetik a posztot, több ezren, hátha valamelyik „betalál”. Micsoda szánalmas csődtömegek, akik ezzel képesek tölteni az idejüket, akikket ezért fizetnek; és micsoda undorító, szánalmas figurák, akik így akarnak hatalomra jutni.