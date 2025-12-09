Leleplező képet osztott meg Magyar Péterről Kocsis Máté

Ezt a képet ma tette közzé Magyar Péter a 100 napos programos-adóemelős frakcióülésükről – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében.

MAGYAR PÉTER (FOTÓ: YOUTUBE)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

A laptop nem csak díszlet. Bennfentes kereskedelem, vagy online társkereső?”

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy frakcióülést tart Magyar Péter az embereivel, bár nincs is országgyűlési frakciójuk. Pontosabban van az Európai Parlamentben egy olyan frakció, aminek ők is tagjai, de azt Manfred Weber vezeti. Szóval, akkor nem kellene neki is Füreden lennie, ha már úgyis a magyarok sanyargatásáról lesz szó? Ejnye-bejnye! – írta Kocsis Máté a bejegyzésében.