Magyar Péter

Leleplező képet osztott meg Magyar Péterről Kocsis Máté

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ezt biztosan nem teszi zsebre a Tisza Párt vezére, amit a Fidesz országgyűlési frakcióvezetőjétől kapott, mutatjuk!
Magyar PéterMagyar Péter politikájaTisza PártTisza-csomagTisza-adóTisza Párt jelöltjeimegszorításokKocsis MátéManfred Weberfrakcióülés

Ezt a képet ma tette közzé Magyar Péter a 100 napos programos-adóemelős frakcióülésükről – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében.

MAGYAR PÉTER (FORRÁS: YOUTUBE)
MAGYAR PÉTER (FOTÓ: YOUTUBE)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

A laptop nem csak díszlet. Bennfentes kereskedelem, vagy online társkereső?”

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy frakcióülést tart Magyar Péter az embereivel, bár nincs is országgyűlési frakciójuk. Pontosabban van az Európai Parlamentben egy olyan frakció, aminek ők is tagjai, de azt Manfred Weber vezeti. Szóval, akkor nem kellene neki is Füreden lennie, ha már úgyis a magyarok sanyargatásáról lesz szó? Ejnye-bejnye! – írta Kocsis Máté a bejegyzésében.

Kocsis Máté: A Tisza Párt Balatonfüreden beszéli át az adóemelési terveket, de csak titokban

 

