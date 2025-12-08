Üzenet Isztambulból: a magyar–török védelmi partnerség sokkal több, mint egyszerű együttműködés

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, hogy Törökországé a NATO második legnagyobb hadserege, amely rendkívül jól szervezett, és a szíriai polgárháború miatt igen komoly harccselekményeket is végrehajtott. Egy nagy tapasztalattal is rendelkező komoly haderő, amelynek a törökországi puccs idején a belbiztonsági értelemben is volt szerepe.

Ennek megfelelően értékes és fontos a velük való kapcsolattartás.

A miniszter szerint sok mindent lehet tőlük tanulni, de a két ország együttműködésének az egyik legfontosabb eleme az eszközbeszállítás. A Magyar Honvédség használ török platformokat, amelyek nagyon kedveltek, ilyenek a Gidrán harcjárművek, amelyeket Törökországban gyártanak.

A miniszter kitért arra is, hogy milyen kétoldalú megállapodások aláírását tervezik Isztambulban, és beszámolt arról is, hogy folyamatos a magyar-török együttműködés az innováció területén.

A török hadiipar és a török védelmi innováció nagyon erős, és nagyon érdemes velük együtt dolgozni, és a magyar innovációt is összerakni velük”

– fogalmazott a honvédelmi miniszter.

A magyar és a török nép is a béke elkötelezett híve

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte, hogy Isztambulban szóba kerül a háború, illetve a béke kérdése is.

Biztos vagyok benne, hogy a mai nap folyamán (...) az én tárgyalásaimon is, de (Orbán Viktor) elnök úr Erdogannal való tárgyalásai során szintén, és aztán majd lesz egy nagy plenáris formátum, ahol nem hiszem, hogy el fogjuk kerülni ezt a rendkívül fontos témát. A magyar emberek is, és a törökök is békét akarnak”

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.