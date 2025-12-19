Magyarország a partról nézheti, ahogy az EU24-ek belefulladnak az ukrán háborús hitelbe

Bizony, az EU24-ek beléptek! Odaadtak egy zsáknyi pénzt (hivatalosan hitelt) Ukrajnának, hogy „harcolják el”. Azzal a megjegyzéssel, hogy akkor kell majd visszafizetniük, ha az oroszoktól háborús jóvátételt kap Ukrajna – rögzítette Németh Balázs.
Innen két lehetőség van:
- Ukrajna nem tudja legyőzni Oroszországot. Ebben az esetben bukta a pénzét a 24 tagállam.
- A másik lehetőség, hogy addig harcol Ukrajna és az EU24-ek közös erővel (pénz, fegyver, katona), amíg le nem győzik és jóvátétel megfizetésére nem kényszerítik Oroszországot.
Ebből a vesztes-vesztes helyzetből marad ki Magyarország, valamint Szlovákia és Csehország”
– hangsúlyozta Németh Balázs.
Amikor a 444 Brüsszelből fizetett emberei azt írják, hogy ez csupán szimbolikus ellenállás, akkor legalább akkorát kamuznak, mint Ruszin-Szendi ráncot vetett dzsekijénél (amely alatt lőfegyver lapult – a szerk.).
Mi majd áprilisban sorozatban ötödszörre is jól megverjük az ilyen háborúpárti hülyéket. Csak úgy szimbolikusan”
– tette hozzá a frakciószóvivő.