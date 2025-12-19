Magyarország a partról nézheti, ahogy az EU24-ek belefulladnak az ukrán háborús hitelbe

Hírlevél
Azt írja a szélsőségesen háború- és Ukrajna-párti vicclap, a 444, hogy Orbán Viktornak a brüsszeli uniós csúcson be kellett érnie a szimbolikus ellenállással. Tényleg „szimbolikus”, hogy 24 uniós tagállam Ursula von der Leyen, Friedrich Merz és Manfred Weber, vagyis az Európai Néppárt erős embereinek parancsára gyakorlatilag belépett az oroszok elleni háborúba, Magyarország pedig képes volt kimaradni belőle – összegzett Németh Balázs, a Fidesz főváros frakciójának szóvivője a Facebook-oldalán.
Európai Unióközös hitelfelvételEU-csúcsnémeth balázsMagyarország

Bizony, az EU24-ek beléptek! Odaadtak egy zsáknyi pénzt (hivatalosan hitelt) Ukrajnának, hogy „harcolják el”. Azzal a megjegyzéssel, hogy akkor kell majd visszafizetniük, ha az oroszoktól háborús jóvátételt kap Ukrajna – rögzítette Németh Balázs.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) interjút ad a Harcosok órája című, a YouTube-csatornán látható online műsorban Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (b) interjút ad a Harcosok órája podcastben Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Innen két lehetőség van: 

  • Ukrajna nem tudja legyőzni Oroszországot. Ebben az esetben bukta a pénzét a 24 tagállam.
  • A másik lehetőség, hogy addig harcol Ukrajna és az EU24-ek közös erővel (pénz, fegyver, katona), amíg le nem győzik és jóvátétel megfizetésére nem kényszerítik Oroszországot.

Ebből a vesztes-vesztes helyzetből marad ki Magyarország, valamint Szlovákia és Csehország” 

– hangsúlyozta Németh Balázs.

Orbán Viktor: Az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott politikája miatt

Amikor a 444 Brüsszelből fizetett emberei azt írják, hogy ez csupán szimbolikus ellenállás, akkor legalább akkorát kamuznak, mint Ruszin-Szendi ráncot vetett dzsekijénél (amely alatt lőfegyver lapult – a szerk.).

Mi majd áprilisban sorozatban ötödszörre is jól megverjük az ilyen háborúpárti hülyéket. Csak úgy szimbolikusan” 

– tette hozzá a frakciószóvivő.

 

