Hajrá, Magyarország! Csodálatos Budapest – videó

Nemzetünk fővárosa az elmúlt 15 évben újjáépült. A Várkert Bazár, a budai Vár, a Főőrség, a Lovarda, a Szentháromság tér és a Mátyás-templom, a Pesti és a Budai Vigadó, a Zeneakadémia és az Operaház – történelmi örökségeink, amelyek a romjaikból éledtek újjá.

Az újjáépült egykori Főőrség épülete a budai Várban 2023. október 12-én

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az elmúlt 15 évben több mint száz kulturális intézmény épült vagy újult meg országszerte. A Városliget bebizonyította, hogy együtt nemzetközileg is sikeres és elismert fejlesztéseket tudunk megvalósítani.

Rengeteg munka van mögöttünk, és még rengeteg feladat áll előttünk. Évszázadok örökségét építettük újjá, amely újra naggyá teszi nemzetünket. Hajrá, Magyarország!