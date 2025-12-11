Hajrá, Magyarország! Csodálatos Budapest – videó

Az elmúlt 15 évben több mint száz kulturális intézmény épült vagy újult meg országszerte. Nemzetünk fővárosa 2010 óta újjáépült. A Várkert Bazár, a budai Vár, a Főőrség, a Lovarda, a Szentháromság tér és a Mátyás-templom, a Pesti és a Budai Vigadó, a Zeneakadémia és az Operaház – történelmi örökségeink, amelyek a romjaikból éledtek újjá. Mutatjuk a látványos videót!
Az elmúlt 15 évben több mint száz kulturális intézmény épült vagy újult meg országszerte. A Városliget bebizonyította, hogy együtt nemzetközileg is sikeres és elismert fejlesztéseket tudunk megvalósítani.
Rengeteg munka van mögöttünk, és még rengeteg feladat áll előttünk. Évszázadok örökségét építettük újjá, amely újra naggyá teszi nemzetünket. Hajrá, Magyarország!
