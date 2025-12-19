Sok milliárd forintos adósságtól menekült meg Magyarország

Hírlevél
Az európai Unió 24 tagállama két évre hadikölcsönt ad Ukrajnának. Ez a hadikölcsön sohasem fog visszajönni. Nagyon sok milliárd forint adósságtól mentettük meg Magyarországot, a gyerekeinket és az unokáinkat azzal, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország ebből kimarad – olvasható a kormány hivatalos Facebook-oldalán megjelent bejegyzésben.
Az európai Unió 24 tagállama két évre hadikölcsönt ad Ukrajnának. Ha az ukránok ezt nem tudják visszafizetni, akkor az európai országoknak kell majd törleszteni. Magyarország, Szlovákia és Csehország ebből kimarad. A hadikölcsön Magyarországra eső része több, mint 400 milliárd forint lett volna – közölte a kormány Facebook-bejegyzésében pénteken.

Kormány: Nagyon sok milliárd forint adósságtól mentettük meg Magyarországot
Fotó: Magyarország Kormánya

Ez a hadikölcsön sohasem fog visszajönni. Nagyon sok milliárd forint adósságtól mentettük meg Magyarországot, a gyerekeinket és az unokáinkat – olvasható a kormány Facebook-bejegyzésében.

Magyarország kimaradt az Ukrajnának nyújtott közös uniós hadikölcsönből

Mint köztudott, Orbán Viktor miniszterelnök hatalmas sikert ért el Brüsszelben. A miniszterelnök szerint

a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna javára történő felhasználása hadüzenettel ért volna fel, és Magyarországot közvetlenül belerántotta volna a háborúba,

ezért ezt sikerült megakadályozni. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a terv jogilag védhetetlen lett volna, és Európa többet veszítene egy esetleges orosz válaszlépésen.

Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – kimaradt az Ukrajnának nyújtott közös uniós hadikölcsönből, ezzel megóvták a jövő generációkat attól, hogy egy vissza nem térülő háborús hitel terheit viseljék.

 

