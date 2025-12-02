Hírlevél

Ursula von der Leyen

Magyarország nemet mond Brüsszel háborús nyomására

Amíg Ursula von der Leyen legfontosabb céljának az Oroszországgal szembeni háborút tartja, addig Magyarországnak nem szabad beletörődnie ebbe a sorsba. Orbán Balázs szerint, ha Brüsszelben nem tudják ránk erőszakolni az akaratukat, akkor Magyarország nemcsak békés, de egy folyamatosan fejlődő ország tud maradni.
Ursula von der LeyenháborúEurópai BizottságOrbán BalázsMagyarország

– Egyre világosabbá válik Magyarország minden közélet iránt érdeklődő választópolgár számára, hogy megint csak két út áll előttünk: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke maga is elmondta az Európai Parlamentben, hogy ciklusának legfontosabb célja, hogy Európának fel kell készülnie egy Oroszországgal szembeni háborúra – fogalmazott Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint 

ebbe a sorsba Magyarországnak nem szabad beletörődnie.

– Orbán Viktor azt tudja garantálni, hogy nem ezt az utat választja, hanem van egy másik út, ami egy szuverén, békés, mi nem akarunk háborúzni senkivel – mutatott rá.

A politikus egyben hangsúlyozta, ha Brüsszelben nem tudják ránk erőszakolni az akaratukat, hogy ezeket a megszorítócsomagokat vezessük be és ezeken keresztül küldjük el a pénzünket Brüsszelbe, majd onnan Kijevbe, akkor Magyarország nemcsak békés, de egy folyamatosan fejlődő ország tud maradni.

– Meg tudjuk azt csinálni, hogy továbbmegyünk a családi adókedvezményekben, tovább tudjuk csökkenteni a magyar vállalkozások terheit, vagy a 14. havi nyugdíj bevezetését, miközben nem egy háborús pszichózisban éljük az életünket, hanem békében és biztonságban. Ez a mi ajánlatunk – összegzett Orbán Balázs.

 

