A Szuverenitásvédelmi Hivatal közzétette legújabb kutatásait.

Szuverenitásvédelmi hivatal kutatásaszerint Magyarországnak a saját útját kell járnia . Fotó: szuverenitasvedelmihivatal.hu

Eszerint a közvélemény úgy véli, hogy a szuverenitás megőrzése a magyar megmaradás záloga. Magyarországnak a saját útját kell járnia, amelynek előfeltétele az ország szuverén mozgásterének megőrzése.

A kutatás alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a társadalom azt az elvárást fogalmazza meg, hogy a kormányzás fókuszát a jövőben is a nemzeti érdekek határozzák meg.

A magyarok erős nemzeti függetlenség iránti elkötelezettségére utal, hogy a döntő többség a magyar politikusok kötelességeként definiálja a nemzeti függetlenség védelmezését (82 százalék), továbbá úgy véli, hogy Magyarországnak mások követése helyett a saját útját kell járnia, hogy megmaradjon (70 százalék). A válaszadók közel háromnegyede (72 százaléka) szerint hazánknak mindig többet kell küzdenie a megmaradásért, mint a nyugati országoknak, ennek ellenére a megkérdezettek 74 százaléka valószínűsíti, hogy országunk ezer év múlva is létezni fog.