Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor – mutatjuk!

Ezt látnia kell!

Őrült elmélet látott napvilágot a 3I/ATLAS-ról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország szempontjai elsőbbséget élveznek a külföldi érdekekkel szemben, és a nemzeti érdekérvényesítésnek akkor is helye van az Európai Unióban, ha az konfliktusokkal jár – derül ki a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült közvélemény-kutatásából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szuverenitásvédelmi hivatalbrüsszelitákmagyarországszuverenitásvédelmi kutatóintézetfüggetlenség

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közzétette legújabb kutatásait.

Szuverenitásvédelmi hivatal kutatásaszerint Magyarországnak a saját útját kell járnia .
Szuverenitásvédelmi hivatal kutatásaszerint Magyarországnak a saját útját kell járnia . Fotó: szuverenitasvedelmihivatal.hu

Eszerint a közvélemény úgy véli, hogy a szuverenitás megőrzése a magyar megmaradás záloga. Magyarországnak a saját útját kell járnia, amelynek előfeltétele az ország szuverén mozgásterének megőrzése.

A kutatás alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a társadalom azt az elvárást fogalmazza meg, hogy a kormányzás fókuszát a jövőben is a nemzeti érdekek határozzák meg.

A magyarok erős nemzeti függetlenség iránti elkötelezettségére utal, hogy a döntő többség a magyar politikusok kötelességeként definiálja a nemzeti függetlenség védelmezését (82 százalék), továbbá úgy véli, hogy Magyarországnak mások követése helyett a saját útját kell járnia, hogy megmaradjon (70 százalék). A válaszadók közel háromnegyede (72 százaléka) szerint hazánknak mindig többet kell küzdenie a megmaradásért, mint a nyugati országoknak, ennek ellenére a megkérdezettek 74 százaléka valószínűsíti, hogy országunk ezer év múlva is létezni fog.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!