Kínos helyzetben az ózdi rapper, büntetőeljárást indított a rendőrség Majka ellen

Nem maradt következmények nélkül Majoros Péter, azaz Majka ittas vezetése: a Magyar Nemzet információi szerint járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indított ellene büntetőeljárást a rendőrség. A hírportál információi szerint a zenészt egyelőre nem gyanúsították meg a rendőrök, az ügyet szakértők bevonásával vizsgálják.

Ittas vezetés miatt indított büntetőeljárást a rendőrség Majka ellen (Forrás: Facebook)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az ózdi rapper csütörtökön írta ki a Facebook-oldalára, hogy előző este ittas vezetésen kapták a rendőrök. „Egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség“ – írta bejegyzésében Majka.

Magyarországon az ittas járművezetés akkor minősül bűncselekménynek, ha a hitelesített szondás mérés a kilélegzett levegőben legalább 0,25 milligramm/liter alkoholt mutat vagy a vérvizsgálat legalább 0,50 ezrelékes véralkoholszintet állapít meg.