Felháborító! Márki-Zay Péter a vásárhelyiek pénzéből utazgatott

Európa számos pontjára eljutottak idén Marosvásárhely önkormányzatának delegációi – Litvániától Bulgárián át Hollandiáig. A Délmagyar beszámolója szerint a külföldi utak többsége testvértelepülési és kulturális programokhoz kötődött, a delegációkban pedig jellemzően a Mindenki Magyarországa Mozgalom önkormányzati képviselői és helyi művészeti csoportok kaptak helyet, élükön Márki-Zay Péterrel. A közgyűlésen azonban arra nem kaptak választ a képviselők, mindez mennyibe került a városnak.
Fesztiválok és tanulmányutak
A nyár folyamán kétszer is jártak Litvániában, de megfordultak a Tordai Nemzetközi Színház Fesztiválon, jártak Székelyudvarhelyen, Parajdon, Vidinben a Kék Duna Fesztiválon, valamint Nagybányán a Gesztenyefesztiválon is. A külföldi utak sorát hollandiai kerékpáros tanulmányút, szabadkai közgyűlés és aradi megemlékezés is színesítette. A kabinetiroda beszámolója alapján a programok sokrétűek voltak, a pénzügyi részletek viszont továbbra is homályban maradtak.
Brüsszeli politikai út városi pénzből
Külön figyelmet kapott Márki-Zay Péter szeptemberi brüsszeli útja, amelynek költségeit szintén az önkormányzat állta. A polgármester ott tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:
Stop Orbán! Stop Lázár! Egy fillért se adjon az Európai Unió az Orbán-rezsimnek”.
Az utat Gurzó Ákos szervezte és kísérte végig, aki korábban Márki-Zay kampányának kulcsszereplője volt, majd a város kommunikációjáért felelt. Hogy pontosan milyen feladatot látott el, a beszámolókból nem derült ki – ahogyan az sem, összesen mennyibe kerültek a városnak az idei külföldi utak. Ahogy a választás lezajlott, Gurzó Ákos elment Vásárhelyről. Az MZP1G oldal így köszönt el tőle:
Megszakad a szív… Gurzó Ákos elment. Nagyon fog hiányozni... Csak nem nekünk. Egy ingyenélővel kevesebb szívja a vérünket.”