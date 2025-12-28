Felháborító! Márki-Zay Péter a vásárhelyiek pénzéből utazgatott

Európa számos pontjára eljutottak idén Marosvásárhely önkormányzatának delegációi – Litvániától Bulgárián át Hollandiáig. A Délmagyar beszámolója szerint a külföldi utak többsége testvértelepülési és kulturális programokhoz kötődött, a delegációkban pedig jellemzően a Mindenki Magyarországa Mozgalom önkormányzati képviselői és helyi művészeti csoportok kaptak helyet, élükön Márki-Zay Péterrel. A közgyűlésen azonban arra nem kaptak választ a képviselők, mindez mennyibe került a városnak.

Márki-Zay Péter a vásárhelyiek pénzéből utazgatott, az egyik ilyen utat közeli bizalmasa, Gurzó Ákos szervezte (Forrás: Origo)

Fesztiválok és tanulmányutak

A nyár folyamán kétszer is jártak Litvániában, de megfordultak a Tordai Nemzetközi Színház Fesztiválon, jártak Székelyudvarhelyen, Parajdon, Vidinben a Kék Duna Fesztiválon, valamint Nagybányán a Gesztenyefesztiválon is. A külföldi utak sorát hollandiai kerékpáros tanulmányút, szabadkai közgyűlés és aradi megemlékezés is színesítette. A kabinetiroda beszámolója alapján a programok sokrétűek voltak, a pénzügyi részletek viszont továbbra is homályban maradtak.