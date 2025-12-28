Hírlevél
Márki-Zay Péter

Felháborító! Márki-Zay Péter a vásárhelyiek pénzéből utazgatott

Tíz külföldi utazást finanszírozott idén Hódmezővásárhely önkormányzata, ám a költségek pontos összege nem derült ki a közgyűlésen – írta meg a Délmagyar. A városi kassza még Márki-Zay Péter brüsszeli, kormányellenes politikai útját is állta.
Márki-Zay Péterdélmagyarhódmezővásárhelyi önkormányzatközpénzkülföldi utazás

Európa számos pontjára eljutottak idén Marosvásárhely önkormányzatának delegációi – Litvániától Bulgárián át Hollandiáig. A Délmagyar beszámolója szerint a külföldi utak többsége testvértelepülési és kulturális programokhoz kötődött, a delegációkban pedig jellemzően a Mindenki Magyarországa Mozgalom önkormányzati képviselői és helyi művészeti csoportok kaptak helyet, élükön Márki-Zay Péterrel. A közgyűlésen azonban arra nem kaptak választ a képviselők, mindez mennyibe került a városnak.

Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter a vásárhelyiek pénzéből utazgatott, az egyik ilyen utat közeli bizalmasa, Gurzó Ákos szervezte (Forrás: Origo)

Fesztiválok és tanulmányutak

A nyár folyamán kétszer is jártak Litvániában, de megfordultak a Tordai Nemzetközi Színház Fesztiválon, jártak Székelyudvarhelyen, Parajdon, Vidinben a Kék Duna Fesztiválon, valamint Nagybányán a Gesztenyefesztiválon is. A külföldi utak sorát hollandiai kerékpáros tanulmányút, szabadkai közgyűlés és aradi megemlékezés is színesítette. A kabinetiroda beszámolója alapján a programok sokrétűek voltak, a pénzügyi részletek viszont továbbra is homályban maradtak.

Békák, gombák, disznók – ennyire becsülik választóikat a baloldali politikusok

Brüsszeli politikai út városi pénzből

Külön figyelmet kapott Márki-Zay Péter szeptemberi brüsszeli útja, amelynek költségeit szintén az önkormányzat állta. A polgármester ott tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: 

Stop Orbán! Stop Lázár! Egy fillért se adjon az Európai Unió az Orbán-rezsimnek”.

Az utat Gurzó Ákos szervezte és kísérte végig, aki korábban Márki-Zay kampányának kulcsszereplője volt, majd a város kommunikációjáért felelt. Hogy pontosan milyen feladatot látott el, a beszámolókból nem derült ki – ahogyan az sem, összesen mennyibe kerültek a városnak az idei külföldi utak. Ahogy a választás lezajlott, Gurzó Ákos elment Vásárhelyről. Az MZP1G oldal így köszönt el tőle: 

Megszakad a szív… Gurzó Ákos elment. Nagyon fog hiányozni... Csak nem nekünk. Egy ingyenélővel kevesebb szívja a vérünket.”

 

