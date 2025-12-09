Inkább szánalmas, mint hősies – videón a nyakkendőben fát pakoló Márki-Zay Péter 

A Délmagyaron megjelent egy finoman szólva is érdekes videó, amin Márki-Zay Péter elegáns öltönyben, kamerák előtt pakolja az 5 mázsa szociális tűzifát a 80 éves Sándor bácsinak.

Márki-Zay Péter nyakkendőben pakolt nedves tűzifát a rászorulónak (Forrás: Pinterest)

Az 5 mázsa fa, amit a város ad neki, komoly segítség”

– mondta pózolás közben, miközben a rászorulóknak kiosztott tűzifa nagy része a viharban kidőlt, elázott fákból származott. A város szerint idén többen jelentkeztek tűzrevalóért, de kérdés, hogy a nedves fa valódi segítséget jelent-e, vagy csak újabb kampánydíszlet lett.