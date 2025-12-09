Inkább szánalmas, mint hősies – videón a nyakkendőben fát pakoló Márki-Zay Péter 

Hírlevél
Márki-Zay Péter öltönyben állt be farönköt pakolni, hogy egy „ütős videó” szülessen – akárcsak Magyar Péter korábbi pózolós felvételein. A rászoruló 80 éves Sándor bácsi azonban ázott, nehezen gyulladó fával gazdagodott, ami télen alig szárad ki.
A Délmagyaron megjelent egy finoman szólva is érdekes videó, amin Márki-Zay Péter elegáns öltönyben, kamerák előtt pakolja az 5 mázsa szociális tűzifát a 80 éves Sándor bácsinak. 

Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter nyakkendőben pakolt nedves tűzifát a rászorulónak (Forrás: Pinterest)

Az 5 mázsa fa, amit a város ad neki, komoly segítség” 

– mondta pózolás közben, miközben a rászorulóknak kiosztott tűzifa nagy része a viharban kidőlt, elázott fákból származott. A város szerint idén többen jelentkeztek tűzrevalóért, de kérdés, hogy a nedves fa valódi segítséget jelent-e, vagy csak újabb kampánydíszlet lett.

Kocsis Máté: Magyar Péter a pózokat Gyurcsánytól lopja, a programot pedig Brüsszelből

Magyar Péterre hajazó viselkedés

A polgármester videója erősen emlékeztet Magyar Péter korábbi „színpadias” akcióira, ahol a politika helyett a kamera látványa tűnt a fő szempontnak. Elég csak a Tisza-vezér árvízek idején való „segítségére” gondolni, mikor is nagyon életszerű módon makulátlanul tiszta lapáttal fotózták le munka közben. A mostani felvétel sem a munka erejéről, inkább a beállítások gondos megtervezéséről árulkodik.

Rászorulóknak nedves fa – télen alig használható

A rászorulóknak kiosztott tűzifa nagy része a viharban kidőlt, elázott fákból származott. Márki-Zay szerint idén többen jelentkeztek tűzrevalóért, de kérdés, hogy a nedves fa valódi segítséget jelent-e, vagy csak újabb kampánydíszlet. Sejthetően az utóbbi.

