Inkább szánalmas, mint hősies – videón a nyakkendőben fát pakoló Márki-Zay Péter 

A Délmagyaron megjelent egy finoman szólva is érdekes videó, amin Márki-Zay Péter elegáns öltönyben, kamerák előtt pakolja az 5 mázsa szociális tűzifát a 80 éves Sándor bácsinak.
Az 5 mázsa fa, amit a város ad neki, komoly segítség”
– mondta pózolás közben, miközben a rászorulóknak kiosztott tűzifa nagy része a viharban kidőlt, elázott fákból származott. A város szerint idén többen jelentkeztek tűzrevalóért, de kérdés, hogy a nedves fa valódi segítséget jelent-e, vagy csak újabb kampánydíszlet lett.
Magyar Péterre hajazó viselkedés
A polgármester videója erősen emlékeztet Magyar Péter korábbi „színpadias” akcióira, ahol a politika helyett a kamera látványa tűnt a fő szempontnak. Elég csak a Tisza-vezér árvízek idején való „segítségére” gondolni, mikor is nagyon életszerű módon makulátlanul tiszta lapáttal fotózták le munka közben. A mostani felvétel sem a munka erejéről, inkább a beállítások gondos megtervezéséről árulkodik.
Rászorulóknak nedves fa – télen alig használható
