Eltűnt Magyar Péter előnye már a baloldali Medián szerint is

A Medián legújabb adatai alapján eltűnt Magyar Péter eddigi előnye, és a miniszterelnöki alkalmasság megítélésében fej fej mellett áll Orbán Viktorral. A felmérés szerint mindkét politikust a válaszadók 48 százaléka tartja alkalmasnak a kormányfői pozícióra. Ez jelentős fordulat a korábbi trendekhez képest, hiszen a Medián hónapokon át stabil előnyt mért a Tisza Párt elnökének – írja a Mandiner.
A „teljesen alkalmas” kategóriában már nagyobb a különbség:
Orbán Viktorra 30 százalék, Magyar Péterre pedig 19 százalék mondta, hogy teljes mértékben alkalmasnak látja a miniszterelnöki tisztségre.
A Medián kutatása így egyértelműen azt mutatja, hogy a politikai erőviszonyok feszesebbé váltak, és Magyar Péter támogatottsága több ponton is visszaesett.
Az elmúlt napokban több ellenzéki kötődésű kutatóintézet is azt publikálta, hogy a Tisza Párt előnye csökkenni kezdett. A tendenciát Török Gábor politikai elemző is megerősítette. Szerinte a következő hónapokban akár teljesen nyitott verseny alakulhat ki, és a jövő évi választás akár szoros eredményt hozhat.
Török úgy látja, hogy a Fidesz továbbra is hatékonyan uralja a politikai napirendet. Elemzésében azt is felvetette, hogy a jelenlegi folyamatok alapján a kormánypárt akár 100–110 mandátumos abszolút többséget is szerezhet. A Medián-kutatás ezért nemcsak Magyar Péter előnyének eltűnését mutatja, hanem azt is, hogy az ellenzéki térfélen komoly átrendeződés zajlik.
A friss számok alapján a kampány következő szakasza még élesebb küzdelmet ígér, és a választási dinamika az eddigieknél is kiszámíthatatlanabbá válhat.