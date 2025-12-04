A Medián legújabb adatai alapján eltűnt Magyar Péter eddigi előnye, és a miniszterelnöki alkalmasság megítélésében fej fej mellett áll Orbán Viktorral. A felmérés szerint mindkét politikust a válaszadók 48 százaléka tartja alkalmasnak a kormányfői pozícióra. Ez jelentős fordulat a korábbi trendekhez képest, hiszen a Medián hónapokon át stabil előnyt mért a Tisza Párt elnökének – írja a Mandiner.

Eltűnt Magyar Péter előnye már a baloldali Medián szerint is (Fotó: Havran Zoltán)

A „teljesen alkalmas” kategóriában már nagyobb a különbség:

Orbán Viktorra 30 százalék, Magyar Péterre pedig 19 százalék mondta, hogy teljes mértékben alkalmasnak látja a miniszterelnöki tisztségre.

A Medián kutatása így egyértelműen azt mutatja, hogy a politikai erőviszonyok feszesebbé váltak, és Magyar Péter támogatottsága több ponton is visszaesett.

Az elmúlt napokban több ellenzéki kötődésű kutatóintézet is azt publikálta, hogy a Tisza Párt előnye csökkenni kezdett. A tendenciát Török Gábor politikai elemző is megerősítette. Szerinte a következő hónapokban akár teljesen nyitott verseny alakulhat ki, és a jövő évi választás akár szoros eredményt hozhat.

Török úgy látja, hogy a Fidesz továbbra is hatékonyan uralja a politikai napirendet. Elemzésében azt is felvetette, hogy a jelenlegi folyamatok alapján a kormánypárt akár 100–110 mandátumos abszolút többséget is szerezhet. A Medián-kutatás ezért nemcsak Magyar Péter előnyének eltűnését mutatja, hanem azt is, hogy az ellenzéki térfélen komoly átrendeződés zajlik.

A friss számok alapján a kampány következő szakasza még élesebb küzdelmet ígér, és a választási dinamika az eddigieknél is kiszámíthatatlanabbá válhat.