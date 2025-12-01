Még a baloldal szerint is a Fidesz húzta be a novembert 

A magyar emberek bölcsek. Nem akarnak háborút és nem akarnak tiszás brutális megszorítócsomagot sem! – írta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
A magyar emberek bölcsek. Nem akarnak háborút! – írta Menczer Tamás.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
A magyar emberek nem akarnak tiszás brutális megszorítócsomagot sem. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!
– hangsúlyozta Menczer Tamás.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója a bejegyzésében megosztotta az amúgy köztudottan balliberális HVG megrendelésére készült Medián felmérést, amiből kiderült, hogy
novemberben már a megkérdezettek 45 százaléka számít a Fidesz-KDNP győzelmére a jövő évi országgyűlési választáson, miközben a Tisza Párt nyerésére már csak 38 százalékuk számít.
