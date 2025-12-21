Kocsis Máté: Ami sok, az sok, ami kevés, az kevés

„Ha Szegeden, egy baloldali többségű, 160 ezer fős nagyvárosban 470-480 ember (ez konkrét szám) kíváncsi Magyar Péterre a választások előtt, az nem túl vágyfokozó a Tisza szavazói számára ” – írta Facebook oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté szerint kész szerencse, hogy sokan nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kiemelte,

mondjuk ki, úgy 470-480 ember, hogy saját elmondásuk szerint legalább a harmadukat Budapestről vagy máshonnan utaztatták. Sőt, ebben a létszámban a propagandasajtó népes küldöttsége is beleszámít. Lehet Magyar Péternek nagyokat hazudnia arról, hogy sok ezren voltak, de lassan már nem lesz kinek. A légifotók lesújtóak számukra, de még inkább az az érdektelenség.

A frakcióvezető szerint láthatóan vért izzadtak a liberális lapok, hogy elfedjék a blamát, képes beszámoló a “nagyok” közül csak a 24.hu-n jelent meg, a “fotósuk szemével” a rendezvényekről.

A többi propagandalap meg sem kísérelte a képes beszámolót. Nos. Sok-sok Török Gábor elemzés is kevés lenne ahhoz, hogy ebből diadalmenetet faragjanak, így tehát marad a hallgatás. Pont úgy, mint a sorsdöntő uniós csúcsról, ahol pusztán csak 90 milliárd eurónyi háborús kölcsönről döntöttek a harci nagykutyák

– jelentette ki a politikus.