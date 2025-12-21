Hírlevél
magyar péter

Kocsis Máté: Ami sok, az sok, ami kevés, az kevés

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter ismét hatalmas lebőgést produkált, ezúttal azonban egy ellenzéki fellegvárban, Szegeden nem sikerült tömegeket megmozgatnia.
magyar péterfidesztiszakocsis mátétörök gábor

„Ha Szegeden, egy baloldali többségű, 160 ezer fős nagyvárosban 470-480 ember (ez konkrét szám) kíváncsi Magyar Péterre a választások előtt, az nem túl vágyfokozó a Tisza szavazói számára ” – írta Facebook oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint kész szerencse, hogy sokan nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kiemelte, 

mondjuk ki, úgy 470-480 ember, hogy saját elmondásuk szerint legalább a harmadukat Budapestről vagy máshonnan utaztatták. Sőt, ebben a létszámban a propagandasajtó népes küldöttsége is beleszámít. Lehet Magyar Péternek nagyokat hazudnia arról, hogy sok ezren voltak, de lassan már nem lesz kinek. A légifotók lesújtóak számukra, de még inkább az az érdektelenség. 

A frakcióvezető szerint láthatóan vért izzadtak a liberális lapok, hogy elfedjék a blamát, képes beszámoló a “nagyok” közül csak a 24.hu-n jelent meg, a “fotósuk szemével” a rendezvényekről. 

A többi propagandalap meg sem kísérelte a képes beszámolót.  Nos. Sok-sok Török Gábor elemzés is kevés lenne ahhoz, hogy ebből diadalmenetet faragjanak, így tehát marad a hallgatás. Pont úgy, mint a sorsdöntő uniós csúcsról, ahol pusztán csak 90 milliárd eurónyi háborús kölcsönről döntöttek a harci nagykutyák

– jelentette ki a politikus. 

 

