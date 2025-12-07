Az újabb baloldali megszorítócsomag tönkretenné a családok megélhetését

Hírlevél
A Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja egy brutális merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen, nincs olyan társadalmi réteg, amelynek ne okozna károkat, életbe lépését a magyar választók tudják megakadályozni – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.
Az EP-képviselő közölte, aki arra keresi a választ, a brüsszeli vezetők miért jelölték Magyar Pétert a tavaszi választásra, az megtalálja a Tisza-csomag fejezeteiben. Amit látunk, az a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követeléslistájának szerelemgyereke, titkolták, titkolják ugyan, de már mindenki tud róla.

megszorítás, Strasbourg, 2024. december 18.Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. december 18-án.MTI/Bodnár Boglárka
Dömötör Csaba a Tisza Párt megszorításairól beszélt. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Hatalmas megszorítás van előkészületben

Dömötör szerint a program fő fejezetei teljes átfedést mutatnak azzal, amit az Európai Bizottság az elmúlt években írásban is kért Magyarországtól, ez látható viszont abban, hogy a Tisza 22 és 33 százalékos jövedelemadó-kulcsokat is bevezetne, 30-50 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeket, kivezetné a 25 év alattiak adómentességét, sávosan megemelné a jelenlegi 9 százalékos társasági adó szintjét, 6,5 százalékos vagyonadót vezetne be. 

Van, amiben a Tisza túl is teljesít a brüsszeli alapelvárásokhoz képest: brutálisan megadóztatnák a tőkejövedelmet is, miközben a „szélső zöld brüsszeliek" álmát megvalósítva többlet adóterhet raknának az 1600 köbcenti feletti autókra, emellett szavazatokkal támogatják a keleti energiaimport betiltását Brüsszelben

– fűzte hozzá. Dömötör Csaba megjegyezte, aki azon gondolkozna, hogyan is lehet egy ilyen dokumentumot letagadni, ha már az aláírások is ott vannak rajta, az emlékezzen rá, Magyar Péter az Európai Parlamentben ugyanígy letagadta az aláírását azon a háborús előterjesztésen, amelyet frakciótársai pár perccel később megszavaztak. 

 

