Az újabb baloldali megszorítócsomag tönkretenné a családok megélhetését

Az EP-képviselő közölte, aki arra keresi a választ, a brüsszeli vezetők miért jelölték Magyar Pétert a tavaszi választásra, az megtalálja a Tisza-csomag fejezeteiben. Amit látunk, az a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követeléslistájának szerelemgyereke, titkolták, titkolják ugyan, de már mindenki tud róla.

Dömötör Csaba a Tisza Párt megszorításairól beszélt. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Hatalmas megszorítás van előkészületben

Dömötör szerint a program fő fejezetei teljes átfedést mutatnak azzal, amit az Európai Bizottság az elmúlt években írásban is kért Magyarországtól, ez látható viszont abban, hogy a Tisza 22 és 33 százalékos jövedelemadó-kulcsokat is bevezetne, 30-50 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeket, kivezetné a 25 év alattiak adómentességét, sávosan megemelné a jelenlegi 9 százalékos társasági adó szintjét, 6,5 százalékos vagyonadót vezetne be.

Van, amiben a Tisza túl is teljesít a brüsszeli alapelvárásokhoz képest: brutálisan megadóztatnák a tőkejövedelmet is, miközben a „szélső zöld brüsszeliek" álmát megvalósítva többlet adóterhet raknának az 1600 köbcenti feletti autókra, emellett szavazatokkal támogatják a keleti energiaimport betiltását Brüsszelben

– fűzte hozzá. Dömötör Csaba megjegyezte, aki azon gondolkozna, hogyan is lehet egy ilyen dokumentumot letagadni, ha már az aláírások is ott vannak rajta, az emlékezzen rá, Magyar Péter az Európai Parlamentben ugyanígy letagadta az aláírását azon a háborús előterjesztésen, amelyet frakciótársai pár perccel később megszavaztak.