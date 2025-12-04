Itt a bizonyíték, hogy a Tisza brutális megszorítócsomagja valódi

Még mindig azzal álltatod magadat, hogy a Tisza adóemelési programja csak kamu, hát akkor el kell, hogy keserítselek – mondta Szentkirályi Alexandra, aki legfrissebb videójában Magyar Péter és a tiszás szakértők nyilatkozataival támasztotta alá, a gazdasági terv létezik. „Azt tudtad, hogy a szerzői aláírták ezeket? Azt tudtad, hogy az Index az egyik szerzőtől kapta meg a megszorítócsomagot? És azt tudtad, hogy a másik szerzője úgy fogalmazott, hogy

valahogy napvilágra került, vagy valahogy ki tudódott"

– tette fel a kérdést Felcsuti Péter, tiszás közgazdász szavait idézve.

A Fidesz fővárosi vezetője úgy folytatta, Magyar Péter azt állítja, hogy nincs ilyen terv. „A csillagot is lehazudják az égről" – idézte a Tisza Párt elnökét, hozzátéve,

hogyha nincs ilyen terv, akkor az hogy tudott kitudódni?

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, a Tisza más szakértői, politikusai ezeket az adóemelési terveket már elmondták, hiszen Dálnoki Áron, a Tisza alelnöke mellett ülve tette fel a kérdést Etyeken:

Aki azt mondja, hogy progresszívnak tartja, tegye fel a kezét.

A fideszes politikus azt is felidézte, hogy Magyar Péter maga beszélt arról, hogy:

Dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink, de nem én döntöm el.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, azért akar a Tisza brutális megszorításokat, mert a háborúra kell a pénz.

„Azt vajon tudtad-e, hogy Romániában a Brüsszel-barát kormány ugyanilyen megszorításokat vezetett be, aminek Ursula von der Leyen annyira örült, hogy oda is repül, gratulálni. Nahát, ugyanezt akarja a Tisza is.

Brüsszel ugyanis meg akarja húzni a nadrágszíjat, mert kell a pénz a háborúra, a kassza pedig üres.

Ezért kunyerál pénzt Von der Leyen a tagállamoktól Ukrajnának. Orbán Viktornak erre megvolt a válasza, Magyar Péter viszont csak csattogtatná a bokáját és Jawohl-t kiáltana" – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.