Orbán Viktor: Háborús párt az Európai Néppárt

36 perce
A kormányfő úgy fogalmazott: a háborút leginkább három német vezető akarja – a német kancellár, az Európai Bizottság elnöke és az EPP frakcióvezetője.
miniszterelnökukrajnaeurópai néppártepporbán viktorháború

„Van háborúpárt ma az európai politikában, Európai Néppártnak hívják, a három leginkább háborút akaró ember, mind német, a német kancellár, a bizottság elnökasszonya és az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: AFP

A miniszterelnök kiemelte, 

tegnap egy interjúban a német kancellár kijelentette, azon gondolkodnak, hogy küldjenek-e békefenntartó csapatokat Ukrajna területére? Riporter megkérdezte, és mi lesz, ha az odaküldött német csapatokra rálőnek az oroszok? Mire a kancellár, hát majd visszalövünk.

Orán Viktor szerint pedig ezt hívják háborúnak.

Nem véletlenül vagyunk egy háborúellenes gyűlésen. Nem csak egy egyszerű Lázárinfón, egy háborúellenes gyűlésen vagyunk. A háború közvetlen, veszélyes, kopogtat az ajtón, és nem szabad neki ajtót nyitni

– jelentette ki a politikus. 

 

