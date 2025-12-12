Hírlevél
napenergia

Az államtitkár elmondta, mikortól lehet benyújtani a napenergia-pályázatokat

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az Energiaügyi Minisztérium (EM) január 15-én közzéteszi a feltételeket, február 1-jétől pedig be lehet nyújtani az energiatárolási pályázatokat – jelentette be Czepek Gábor, az EM parlamenti államtitkára pénteki Facebook-videójában. A hamarosan induló energiatároló program keretében a napelemmel rendelkező háztartások két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek.
napenergiaenergiatárolástámogatásgazdaságEnergiaügyi MinisztériumCzepek Gábor

Czepek Gábor felidézte: a kormány lakossági energiatároló programot hirdetett, ami azt jelenti, hogy a napelemmel rendelkező háztartások 2 és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak. Ez körülbelül a beruházási összeg 80 százalékát fedezi – mondta az államtitkár.

energiatároló
Czepek Gábor államtitkár bejelenti, hogy 100 milliárd forintos keretösszeggel lakossági energiatároló programot indít a kormány (forrás: Facebook/Czepek Gábor)

Napenergia és rezsicsökkentés 2.0

Nem túlzás azt állítani, hogy ez a rezsicsökkentés 2.0 intézkedés, hiszen azt segíti, hogy a nappal megtermelt energia éjszakára tárolásával csökkentse egy háztartás a költségeit – emelte ki.

Czepek Gábor elmondta: a pályázati feltételek január 15-én válnak megismerhetővé, és február 1-jétől lehet benyújtani a pályázatokat.

Az elbírálásnál előnyt fognak élvezni azok, akik már kiestek az éves szaldó-elszámolásból, illetve 2030-ig ki fognak esni, továbbá a vidéki 5000 főnél kisebb települések lakói. 

A keretösszeg rendelkezésre áll, úgyhogy várjuk a pályázatokat!” 

– tette hozzá az államtitkár.

A 2026 elején 100 milliárd forintos kerettel induló lakossági energiatároló program segíti a napelemmel rendelkező háztartásokat abban, hogy tartósan önellátók maradhassanak, áramigényük minél nagyobb részét helyben megtermelt zöldenergiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.

 

