Menczer: Brüsszelben megint megtalálták, hol van probléma a magyar jogállammal

Csütörtökön újabb jogállamisági eljárást indított Brüsszel Magyarország ellen, ezúttal az árrésstop miatt. Az Európai Bizottság szerint a magyar árréskorlát több ponton sértheti az uniós belső piaci szabályokat, és a nem magyar tulajdonú kereskedelmi láncokat hátrányosan érintheti.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A lépésre Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebookon reagált. Úgy fogalmazott:

Brüsszelben megtalálták, hol van probléma a jogállammal. Ne tippelj, segítek! Persze, hogy Magyarországon.

Az EU az árréscsökkentést sérelmezi, pedig a kormány ezt

azért vezette be, hogy megvédje a magyar embereket az indokolatlan áremelésektől.

Menczer azt írta, hogy Brüsszel „a multik oldalára állt”, miközben szerinte rendszeresen előveszik „a sajtószabadságot és a szokásos marhaságokat”. A politikus az uniós intézmények korrupciós ügyeit is felhozta „az a Brüsszel támad minket, amely nyakig áll a korrupcióban”, és amelynek vezetői között „már többeket elvittek korrupció miatt”.

A posztban hosszasan kritizálta az EU Ukrajnával kapcsolatos összefonódását is. Úgy fogalmazott, hogy Brüsszel „Ukrajnát példamutató jogállamnak tartja”, miközben szerinte ott „aranybudi, háborús maffia, eltűnt százmilliók és bebörtönzött ellenzékiek” vannak. Azt írta:

Ukrajna a világ legkorruptabb országa, de Brüsszelnek ez is rendben van.

Menczer szerint Brüsszel azért lép fel újra Magyarország ellen, mert „háborúpártiak, ukránpártiak és korruptak”. Azt állította:

Azért támadnak minket, mert Trumppal együtt békét akarunk. Számunkra nem Ukrajna az első, hanem Magyarország.

A poszt végén úgy fogalmazott: „Magyarországot Brüsszeltől és az itteni bábfiguráitól is meg kell védeni.”