Menczer: Lázadunk a brüsszeli döntés ellen!

A miniszterelnök a bevándorlás elleni küzdelem élharcosa, mindig is az volt, és mindig is az lesz. Magyarországot meg kell őrizni magyar országnak. Ez addig van így, ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök – mondta el Menczer Tamás Facebook videó bejegyzésében kedden.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer: Ez történne, ha jönne egy brüsszeli fogott ember

A politikus hozzátette: ha jön egy brüsszeli fogott ember, akkor azon kívül, hogy

Ukrajnát támogatják,

behozzák az Unióba,

támogatják a háborút,

elveszik a megszorítócsomaggal a pénzt és odaküldik,