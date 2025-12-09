Menczer: Lázadunk a brüsszeli döntés ellen!

Hírlevél
Brüsszel tegnap újabb támadást indított. Vagy befogadod a migránsokat vagy még többet fizetsz. A nemzeti kormány ellenáll, lázadunk a brüsszeli döntés ellen! – írta Menczer Tamás Facebook videó bejegyzéséhez kedden.
A miniszterelnök a bevándorlás elleni küzdelem élharcosa, mindig is az volt, és mindig is az lesz. Magyarországot meg kell őrizni magyar országnak. Ez addig van így, ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök – mondta el Menczer Tamás Facebook videó bejegyzésében kedden.

Fotó: Facebook/Menczer Tamás 

Menczer: Ez történne, ha jönne egy brüsszeli fogott ember

A politikus hozzátette: ha jön egy brüsszeli fogott ember, akkor azon kívül, hogy

  • Ukrajnát támogatják,
  • behozzák az Unióba,
  • támogatják a háborút,
  • elveszik a megszorítócsomaggal a pénzt és odaküldik,

azon kívül a bevándorlást is támogatni fogják.

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Ezzel szemben Menczer Tamás hangsúlyozta:

„Orbán Viktor a bevándorlástól és a háborútól is meg akarja, és meg is védi, óriási nyomás és számtalan támadás ellenére Magyarországot.”

 

