Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Tudta?

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Ukrajna

Menczer Tamás - 17 perc a balliberális sajtó többi képviselőjével

16 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Partizán-interjú előtt sem unatkozott Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaFidesz-KDNPinterjúMenczer Tamás

Ha jön egy brüsszeli fogott ember, azon kívül, hogy Ukrajnát támogatják, behozzák az unióba, támogatják a háborút, elveszik a megszorítócsomaggal a pénzt és oda küldik. Azon kívül a bevándorlást is támogatni fogják. Erre hívja fel a figyelmet Menczer Tamás, aki 17 percen keresztül kérdezhettek a Partizán előtt a háborúellenes gyűlésen Kecskeméten.

Menczer Tamás,
Menczer Tamást hosszan kérdezhették
Fotó: Bach Máté

Rákérdeztek (először az illető nem is mondta, melyik médium képviseletében kérdezi Menczer Tamást, hogy a Fidesz készítette-e a Tisza megszorítócsomagjaként bemutatott dokumentumot, ám a következő percekből világosan kiderül, ez nem így van. Nem is a mesterséges intelligencia, hanem több, a baloldalhoz köthető szakember jegyzi. elhangzik az is, hogy a pénzügykutató Zrt. a Tiszának, annak megbízásából dolgozik.

adósságátvállalásról is beszélt Menczer Tamás, megemlítve a modern falvak és modern városok programokat.

A teljes videó megnézhető itt:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!