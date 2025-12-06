Menczer Tamás - 17 perc a balliberális sajtó többi képviselőjével

Ha jön egy brüsszeli fogott ember, azon kívül, hogy Ukrajnát támogatják, behozzák az unióba, támogatják a háborút, elveszik a megszorítócsomaggal a pénzt és oda küldik. Azon kívül a bevándorlást is támogatni fogják. Erre hívja fel a figyelmet Menczer Tamás, aki 17 percen keresztül kérdezhettek a Partizán előtt a háborúellenes gyűlésen Kecskeméten.

Menczer Tamást hosszan kérdezhették

Fotó: Bach Máté

Rákérdeztek (először az illető nem is mondta, melyik médium képviseletében kérdezi Menczer Tamást, hogy a Fidesz készítette-e a Tisza megszorítócsomagjaként bemutatott dokumentumot, ám a következő percekből világosan kiderül, ez nem így van. Nem is a mesterséges intelligencia, hanem több, a baloldalhoz köthető szakember jegyzi. elhangzik az is, hogy a pénzügykutató Zrt. a Tiszának, annak megbízásából dolgozik.

adósságátvállalásról is beszélt Menczer Tamás, megemlítve a modern falvak és modern városok programokat.

