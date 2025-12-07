Szánalmas! A balliberális újságíró elfelejtette a saját kérdését – videó

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás egy olyan videós bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amely a balliberális újságírás egy egészen abszurd, már szinte humoros pillanatát örökíti meg.

Derűs pillanatot osztott meg a közösségi oldalán a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás videóján egy olyan interjúhelyzet látható, amelyben egy balliberális újságíró a saját kérdésének a feltevése közben hirtelen elfelejtette, mit is akart kérdezni.

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás türelmesen megvárja ha a baloldali újságíró elfelejti a saját kérdését

A felvételen egy interjúhelyzet látható, amelyben egy baloldali újságíró épen kérdezni próbál, csakhogy a kérdése feltevése közben annyira elveszítette a saját gondolatmenetét, hogy képtelen volt befejezni a kérdését.

A beszélgetés a bevándorlás és a Helsinki Bizottság tevékenysége kapcsán indult, amikor az újságíró azzal kezdte, hogy:

Egyrészről történt már családegyesítés Magyarországon is, a Helsinki Bizottság jóvoltából.”

Menczer erre nyugodtan reagált, elmondva, hogy:

Igen, az egy sorosista szervezet, ami nagyon dolgozik a bevándorlásért. Tudjuk. Mi meg ez ellen, márhogy a bevándorlás ellen dolgozunk.”

Ekkor jött a váratlan fordulat. Az újságíró folytatta volna a kérdését, de elakadt:

Igen, a kérdésem igazából az lett volna, hogy… Na, hirtelen el is felejtettem.”

A fideszes politikus mosolyogva, türelmesen válaszolt:

Igen, látja, látja. Gondolkozzon rajta. Mi a kérdés? Parancsoljon, csak nyugodtan.”

Amikor az újságíró még mindig nem tudta befejezni a mondatot, Menczer Tamás egy poénnal oldotta fel az egyre abszurdabb helyzetet.

Látja, a Helsinki Bizottság Önt is összezavarta. Nem szabad ilyen sorosista szervezetekkel együttműködni, mert amellett, hogy a bevándorlást támogatják, más aljasságukra is képesek. Például az Ön fejéből kiverik a kérdés gondolatát”

- mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.