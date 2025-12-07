Szánalmas! A balliberális újságíró elfelejtette a saját kérdését – videó

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás egy olyan videós bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amely a balliberális újságírás egy egészen abszurd, már szinte humoros pillanatát örökíti meg.
Menczer Tamás türelmesen megvárja ha a baloldali újságíró elfelejti a saját kérdését
A felvételen egy interjúhelyzet látható, amelyben egy baloldali újságíró épen kérdezni próbál, csakhogy a kérdése feltevése közben annyira elveszítette a saját gondolatmenetét, hogy képtelen volt befejezni a kérdését.
A beszélgetés a bevándorlás és a Helsinki Bizottság tevékenysége kapcsán indult, amikor az újságíró azzal kezdte, hogy:
Egyrészről történt már családegyesítés Magyarországon is, a Helsinki Bizottság jóvoltából.”
Menczer erre nyugodtan reagált, elmondva, hogy:
Igen, az egy sorosista szervezet, ami nagyon dolgozik a bevándorlásért. Tudjuk. Mi meg ez ellen, márhogy a bevándorlás ellen dolgozunk.”
Ekkor jött a váratlan fordulat. Az újságíró folytatta volna a kérdését, de elakadt:
Igen, a kérdésem igazából az lett volna, hogy… Na, hirtelen el is felejtettem.”
A fideszes politikus mosolyogva, türelmesen válaszolt:
Igen, látja, látja. Gondolkozzon rajta. Mi a kérdés? Parancsoljon, csak nyugodtan.”
Amikor az újságíró még mindig nem tudta befejezni a mondatot, Menczer Tamás egy poénnal oldotta fel az egyre abszurdabb helyzetet.
Látja, a Helsinki Bizottság Önt is összezavarta. Nem szabad ilyen sorosista szervezetekkel együttműködni, mert amellett, hogy a bevándorlást támogatják, más aljasságukra is képesek. Például az Ön fejéből kiverik a kérdés gondolatát”
- mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.