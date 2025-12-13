Menczer Tamás: Addig tudunk kimaradni a háborúból, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök

Mark Rutte, NATO-főtitkár két nappal ezelőtt háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen, csak úgy, mint Ursula von der Leyen! Mi csak addig tudunk kimaradni a háborúból, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezeti az országot, ezért jöttünk ma ide Mohácsra! – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a videójában.
Azt mondta Rutte, hogy olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink elszenvedtek. Emlékszem nagyapám elbeszéléseire arról, hogy a front ott vonult Baranya megyében, ahol ők laktak, iszonyatos szenvedéseken mentek át, iszonyatos dolgokat kellett átélniük, mi ezt nem akarjuk, de csak addig tudunk kimaradni a háborúból, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezeti az országot, ezért jöttünk ma ide Mohácsra!
