Menczer Tamás: Addig tudunk kimaradni a háborúból, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök

Azt mondta Rutte, hogy olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink elszenvedtek. Emlékszem nagyapám elbeszéléseire arról, hogy a front ott vonult Baranya megyében, ahol ők laktak, iszonyatos szenvedéseken mentek át, iszonyatos dolgokat kellett átélniük, mi ezt nem akarjuk, de csak addig tudunk kimaradni a háborúból, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezeti az országot, ezért jöttünk ma ide Mohácsra!