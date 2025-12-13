Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Addig tudunk kimaradni a háborúból, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mark Rutte, NATO-főtitkár két nappal ezelőtt háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen, csak úgy, mint Ursula von der Leyen! Mi csak addig tudunk kimaradni a háborúból, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezeti az országot, ezért jöttünk ma ide Mohácsra! – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a videójában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamásháborúpárti narratívaháborúpártiakHáborúellenes GyűlésMohácsOrbán Viktorháborúpárti baloldalUrsula von der LeyenháborúpártiságMark Rutte

Háborúellenes gyűlést tartottunk Mohácson is. Mark Rutte, NATO-főtitkár két nappal ezelőtt háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen, csak úgy, mint Ursula von der Leyen – mondta Menczer Tamás a videójában.

MENCZER TAMÁS (FORRÁS: FACEBOOK)
MENCZER TAMÁS
(FORRÁS: FACEBOOK)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:  

Azt mondta Rutte, hogy olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink elszenvedtek. Emlékszem nagyapám elbeszéléseire arról, hogy a front ott vonult Baranya megyében, ahol ők laktak, iszonyatos szenvedéseken mentek át, iszonyatos dolgokat kellett átélniük, mi ezt nem akarjuk, de csak addig tudunk kimaradni a háborúból, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezeti az országot, ezért jöttünk ma ide Mohácsra!

– mondta Menczer Tamás a videójában. 

Orbán Viktor elmondta, hogy az európai embereket mivel hitegették eddig
Telt ház fogadta Orbán Viktort Mohácson – videó

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!