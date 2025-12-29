Menczer Tamás az ellenfelének azt üzente, hogy álljon ki vele egy vitára

Az ünnepek alatt is az a legfontosabb kérdés, hogy a következő karácsony meg az azt követő az békében telik-e. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy fontolja meg, hogy hogyan tud a következő karácsony meg az azt követő is békében telni, és ennek megfelelően döntsön a jövő év elején – mondta Menczer Tamás a videójában.

Menczer Tamás (Fotó: Facebook)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette: