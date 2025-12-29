Menczer Tamás az ellenfelének azt üzente, hogy álljon ki vele egy vitára

Mindenkinek azt javaslom, hogy fontolja meg, hogy hogyan tud a következő karácsony meg az azt követő is békében telni, és ennek megfelelően döntsön a jövő év elején – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a videójában.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
A kifejezett ellenfelemnek, Bujdosó Andreának, aki a választókörzetben az ellenfelem, neki pedig azt javaslom, hogy álljon ki velem egy vitára!
