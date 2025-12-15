Újabb tiszás menekül a vita elől – videó

Hírlevél
Bujdosó Andrea menekül Menczer Tamás elől. A kormánypártok kommunikációs igazgatója a Partizán felkérésére igent mondott határidőre. Menczer Tamás egy hete várja Bujdosó Andrea és a Partizán válaszát.
Megértem, hogy amikor a Tisza Párt lebukik egy 600 oldalas megszorítócsomaggal, egy kezdő politikus inkább menekül. De ilyenkor is válaszolni kell, ilyen a popszakma. Kérem a Partizánt, fejezze be Bujdosó Andrea mentegetését, és hozza nyilvánosságra a vitafelkéréssel kapcsolatos válaszát – írta Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás
Menczer Tamás 
Fotó: Facebook/Menczer Tamás 

Menczer Tamás: Mérjük össze a tudásunkat!

A kormánypártok kommunikációs igazgatója kérdezte a riportert szombaton is, amikor a mohácsi háborúellenes gyűlés előtt nyilatkozott a Partizánnak. Akkor azt mondta, hogy nem ismeri Bujdosó Andrea válaszát.

Hátha azóta megismerte – tette hozzá Menczer, azt is hangsúlyozva:

Én a választókörzetemben is és az országjárás során is állok a kérdések, felvetések, vita elé. Remélem, Bujdosó Andrea is így van ezzel. Ha igen, akkor mérjük össze a tudásunkat! Nagy örömmel és tisztelettel várom!”

 

 

