Menczer Tamás nyakon csípte a DK-t: hazugságon kapta őket

Menczer Tamás a DK új narratívájára mutat rá, miszerint

Európa a béke pártján áll, Orbán és Putyin háborút akar.”

Menczer Tamás: A DK hazudik, Brüsszel nem akar békét! Fotó: szegedma.hu

Ezzel szemben világosan látszik, hogy Brüsszel soha, semmit nem tett a békéért. A németek által vezetett Európa teljesen szembe helyezte magát az Egyesült Államokkal, és Dobrev Klára állításával ellentétben, nem Orbán Viktor maradt egyedül. Az európai vezetők az amerikaiakkal és az ukránokkal közösen nem tettek le egy kompromisszumos béketervet, hanem a befagyasztott orosz vagyont a háború folytatására akarják felhasználni.

Ez felér egy hadüzenettel Oroszország felé. Elképesztően veszélyes”

– utal rá Menczer Tamás.

A békét csak Orbán Viktor és Donald Trump akarja. Brüsszel mindent elkövet, hogy elgáncsolja a béketervet. A DK pedig hazudik, ahogy már megszokhattuk tőle. Hiába vette át Dobrev Klára volt férjétől a hatalmat.

Nemet mondunk arra is, hogy a magyarok pénzét lehúzzák Zelenszkij aranybudiján. Magyarország az első. Nem Ukrajna”

– zárja gondolatait Menczer Tamás.