Menczer: Addig van energiabiztonság, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök

A kormánypártok kommunikácós igazgatója a közösségi oldalán részletesen ismertette azt a három lépést, amely szerinte biztosítja, hogy a magyar családok a jövőben is védve legyenek az energiaválság következményeitől. Menczer Tamás így fogalmazott:

Menczer Tamás a szerint az energiabiztonságot Orbán Viktor stabil tárgyalási pozíciója tartja fenn. (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Addig van magyar energiabiztonság, és addig van rezsicsökkentés, ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök.”

Állítása szerint mindhárom tárgyalási forduló kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a hazánkba érkező energiát sem háború, sem szankciók, sem geopolitikai bizonytalanság ne veszélyeztesse.