Menczer: Addig van energiabiztonság, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök

A kormánypártok kommunikácós igazgatója a közösségi oldalán részletesen ismertette azt a három lépést, amely szerinte biztosítja, hogy a magyar családok a jövőben is védve legyenek az energiaválság következményeitől. Menczer Tamás így fogalmazott:
Addig van magyar energiabiztonság, és addig van rezsicsökkentés, ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök.”
Állítása szerint mindhárom tárgyalási forduló kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a hazánkba érkező energiát sem háború, sem szankciók, sem geopolitikai bizonytalanság ne veszélyeztesse.
Washington, Moszkva, Isztambul
Washingtonban született meg az első áttörés: a magyar kormánynak sikerült elérnie, hogy az energiaszállításokra ne vonatkozzanak olyan szankciók, amelyek ellehetetlenítenék az ország ellátását. Moszkvában a következő lépést a fizikai energiahordozók biztosítása jelentette – Menczer szerint nem volt magától értetődő, hogy az orosz fél a háborús körülmények között is képes lesz stabilan szállítani. A harmadik állomás, Isztambul pedig azért bír kiemelt jelentőséggel, mert az orosz gáz tranzitja immár kizárólag Törökországon keresztül érkezhet Magyarországra. A török fél megerősítette: továbbra is megbízható, kiszámítható partner marad a szállítások biztosításában.
Megbízható partnerek voltak eddig is, és a jövőben is számíthatunk rájuk.”
– hangsúlyozta a politikus. A felek a migrációról és a háborúról is tárgyaltak, ám Menczer kiemelte: mindezek felett az energiabiztonság az, ami közvetlenül védi a magyar családok életét. A kormány szerint ezt a rendszert Orbán Viktor stabil tárgyalási pozíciója tartja fenn.