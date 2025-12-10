Menczer: Addig van energiabiztonság, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök

Hírlevél
Washington, Moszkva és Isztambul – három helyszín, ahol a magyar miniszterelnök olyan döntéseket harcolt ki, amelyek nélkül ma nem lenne garantált a magyar energiabiztonság. Menczer Tamás szerint ezek a tárgyalások tették lehetővé, hogy Magyarország továbbra is kiszámíthatóan jusson földgázhoz és kőolajhoz, és így fennmaradhasson a rezsicsökkentés.
A kormánypártok kommunikácós igazgatója a közösségi oldalán részletesen ismertette azt a három lépést, amely szerinte biztosítja, hogy a magyar családok a jövőben is védve legyenek az energiaválság következményeitől. Menczer Tamás így fogalmazott: 

Menczer Tamás
Menczer Tamás a szerint az energiabiztonságot Orbán Viktor stabil tárgyalási pozíciója tartja fenn. (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Addig van magyar energiabiztonság, és addig van rezsicsökkentés, ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök.” 

Állítása szerint mindhárom tárgyalási forduló kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a hazánkba érkező energiát sem háború, sem szankciók, sem geopolitikai bizonytalanság ne veszélyeztesse.

Orbán Viktor Isztambulban: Törökország biztosítja az orosz kőolaj áramlását Magyarországra

Washington, Moszkva, Isztambul

Washingtonban született meg az első áttörés: a magyar kormánynak sikerült elérnie, hogy az energiaszállításokra ne vonatkozzanak olyan szankciók, amelyek ellehetetlenítenék az ország ellátását. Moszkvában a következő lépést a fizikai energiahordozók biztosítása jelentette – Menczer szerint nem volt magától értetődő, hogy az orosz fél a háborús körülmények között is képes lesz stabilan szállítani. A harmadik állomás, Isztambul pedig azért bír kiemelt jelentőséggel, mert az orosz gáz tranzitja immár kizárólag Törökországon keresztül érkezhet Magyarországra. A török fél megerősítette: továbbra is megbízható, kiszámítható partner marad a szállítások biztosításában.

Megbízható partnerek voltak eddig is, és a jövőben is számíthatunk rájuk.”

– hangsúlyozta a politikus. A felek a migrációról és a háborúról is tárgyaltak, ám Menczer kiemelte: mindezek felett az energiabiztonság az, ami közvetlenül védi a magyar családok életét. A kormány szerint ezt a rendszert Orbán Viktor stabil tárgyalási pozíciója tartja fenn.

