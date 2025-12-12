Menczer Tamás ezt üzeni a bizonytalan szavazóknak

Sokan úgy vélik, hogy a 2026-os választásokat az úgynevezett bizonytalanok vagy akár a párt nélküliek fogják eldönteni. Menczer Tamás most elmondta, hogy mit üzenne nekik, miért érdemes a kormánypártokat választani a Tisza Párt ellenében.

Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója kifejtette:

Jól láthatóan Magyarország előtt pillanatnyilag két út áll. Van egy brüsszeli út. Háborúval, Ukrajnával, bevándorlással, brutális megszorítócsomaggal, amely a pénzt a családoktól elveszi és brüsszeli parancsra elküldi Ukrajnába. Ez a brüsszeli út, ezt képviseli a Tisza Párt, amelynek vezetője egy fogott ember.

És ezzel szemben van egy magyar út, egy szuverenista magyar út. Otthon Starttal, édesanyák adómentességével, családi adókedvezmény megduplázásával, vállalkozások támogatásával, minimálbér és garantált bérminimum emelésével, családi kedvezményekkel, és sok egyébbel. Meg békével és biztonsággal. Ezzel kellett volna kezdenem. Ebből lehet választani. Szerintem a magyarok kellően bölcsek ahhoz, hogy a döntésüket meg is hozzák – hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési képviselője.