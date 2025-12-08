Menczer Tamás szerint, ha Felcsuti Péter nem tud semmit a Tisza-csomagról, akkor ez mi?

Felcsuti Péter, aki a magyarországi devizahitelezés atyjának is tartanak, egy kommentben reagált Menczer Tamás vádjaira, miszerint ő is ott bábáskodott volna a Tisza Párt több mint 600 oldalas megszorítócsomagjának születésekor.
Menczer Tamás a parttalan vita helyett inkább magát Felcsuti Pétert idézi.
A balos közgazdász egy videóban maga értekezik arról, hogy látta azt a nagyon bátortalan adómódosítási csomagot, amivel Magyar Péter pártja egy állt elő, de ezt azonnal vissza is vonták, ahogy ez kitudódott. Tehát a Tisza Pártban van elképzelés azt illetően, hogy kellene valami progresszív jelleg a magyar adórendszerben.
Ezek után a kommunikációs igazgató Gyurcsány Ferenc szállóigévé vált mondatával zárja a videó.
Kell még valamit mondanom, Ildikó?”