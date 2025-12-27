Menczer Tamás: Mi nem engedünk be gyilkosokat!

A bevándorlásra Magyar Péter és Bódis Kriszta azt mondja, hogy „gumicsont”, álprobléma – fogalmazott Menczer Tamás azután, hogy karácsonykor Párizsban egy afrikai származású férfi három nőt késelt meg.

Késelés. Karácsonykor (is). Karácsony másnapján késő délután Párizs belvárosában egy férfi megkéselt három nőt. A támadó 25 éves, afrikai származású, büntetett előéletű

– írta a kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán, ahol felidézte, a tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy „fogadjunk be mindenkit", a szintén tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek.

Menczer Tamás hangsúlyozta, Brüsszel napi egymillió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat.

Weber, Von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat. De a mi álláspontunk világos: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország!

Leszögezte, a kormány nem engedi, Budapesten, Magyarországon 25 éves afrikai bűnözők késeljenek embereket. Sem karácsonykor, sem máskor.

Biztonságos és békés országot akarunk

– szögezte le a fideszes politikus.