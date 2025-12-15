Menczer Tamás: Hatalmas győzelem Nagykőrösön!

Többek között Menczer Tamás is jelezte, hogy a Nagykőrösön ismét az volt a narratíva, hogy nem indult el tiszás jelölt, ezzel szemben tudható, hogy a vesztes balos jelölt lelkes Tisza-sziget-tag.

Nagykőrösi időközi választáson a fideszes Zatykóné Kispál Andrea nyert. Fotó: valasztas.hu

Zatykóné Kispál Andrea, aki a Fidesz színeiben indult, a szavazatok 52 százalékát zsebelte be, míg ellenfele 31 százalékot kapott. Az egykor szebb napokat látott MSZP 17 százalékkal lett utolsó.