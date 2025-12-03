Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás elmondta a véleményét Havas Henrikről

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint önmagáért beszél, hogy Havas Henrik Magyar Pétert tartja az egyetlen embernek, aki képes lehet leváltani Orbán Viktort. Menczer Tamás videós üzenetben reagált a baloldali újságíró kijelentésére, és úgy fogalmazott, hogy Havas Henriknek megvan a maga baja, ő pedig nagyon szeretné, ha sosem hasonlítana rá idősebb korára.
A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált Havas Henriknek a legutóbbi kormányváltást vízionáló kijelentésére. Menczer Tamás szerint önmagáért beszél az, hogy Havas Henrik szerint egyedül Magyar Péter lehet képes arra, hogy leváltsa Orbán Viktor kormányát.

Menczer Tamás: Nagyon szeretnék nem úgy megöregedni, ahogyan ő megöregedett.
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás: Nagyon szeretnék nem úgy megöregedni, ahogyan ő megöregedett

A Fideszes politikus videós üzenetében először bemutatta Havas Henrik kijelentését.

A Magyar Péteren nem ismerem ki magam és úgy vagyok vele, mint általában a normális értelmiségiek, hogy nyilván rá fogok szavazni, mert egyedül benne látom a potenciált, hogy alkotmányos keretek közt meg tudja buktatni Orbán Viktort”

- mondta Havas Henrik.

Az MSZP-SZDSZ kormányok korszakának hajdani baloldali sztár újságírójának véleményére röviden válaszolt a fideszes politikus.

Havas Henrikkel kapcsolatban engedd meg, hogy visszafogott legyek, és ne mondjak sokat. Tehát azt hiszem, hogy Havas Henriknek megvan a maga baja. Sok szempontból. És nagyjából ezzel le is tudnám zárni. Talán még annyit tudok hozzátenni, hogy nagyon szeretnék nem úgy megöregedni, ahogyan ő megöregedett. Remélem, hogy sikerül valami különb módon megöregednem”

- mondta Menczer Tamás.

 

