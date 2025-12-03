Menczer Tamás elmondta a véleményét Havas Henrikről

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált Havas Henriknek a legutóbbi kormányváltást vízionáló kijelentésére. Menczer Tamás szerint önmagáért beszél az, hogy Havas Henrik szerint egyedül Magyar Péter lehet képes arra, hogy leváltsa Orbán Viktor kormányát.
Menczer Tamás: Nagyon szeretnék nem úgy megöregedni, ahogyan ő megöregedett
A Fideszes politikus videós üzenetében először bemutatta Havas Henrik kijelentését.
A Magyar Péteren nem ismerem ki magam és úgy vagyok vele, mint általában a normális értelmiségiek, hogy nyilván rá fogok szavazni, mert egyedül benne látom a potenciált, hogy alkotmányos keretek közt meg tudja buktatni Orbán Viktort”
- mondta Havas Henrik.
Az MSZP-SZDSZ kormányok korszakának hajdani baloldali sztár újságírójának véleményére röviden válaszolt a fideszes politikus.
Havas Henrikkel kapcsolatban engedd meg, hogy visszafogott legyek, és ne mondjak sokat. Tehát azt hiszem, hogy Havas Henriknek megvan a maga baja. Sok szempontból. És nagyjából ezzel le is tudnám zárni. Talán még annyit tudok hozzátenni, hogy nagyon szeretnék nem úgy megöregedni, ahogyan ő megöregedett. Remélem, hogy sikerül valami különb módon megöregednem”
- mondta Menczer Tamás.