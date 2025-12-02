Menczer Tamás az Igazság órájában: Az úgynevezett baloldali kutatók szerint is a Fidesz megy felfelé

Az Igazság órája mai vendége Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás az Igazság órájában

Fotó: YouTube/Igazság órája

Menczer Tamás a műsor elején rámutatott arra, hogy a Tisza megtorpant, a Fidesz pedig jön föl, ezt pedig nem csak ő mondja, hanem a baloldali kutatócégek is már erről írnak.

A Tisza túl baloldali, túl brüsszeli túl veszélyes, az országot a magyar emberek nem akarják ilyen veszélyes emberek kezébe adni

– tette hozzá.

Arról, hogy a balliberális oldal szerint Magyar Péter képviseli a reményt a kormányváltásra, Menczer elmondta:

„Magyar Pétert még a saját szavazói se szeretik, ami azért egy páratlan politikusi teljesítmény, amikor azt el tudod érni, hogy még azok se szeretnek, akik egyébként támogatnak.”

Menczer hozzátette: két éven keresztül kellene fenntartaniuk egy brüsszeli projektet, két éven keresztül kellene fenntartani ezt az állapotot amiről Tarr Zoltán meg a többi is beszélt, hogy nem mondanak semmit, a választás után mindent lehet.

„Ezzel szemben lebuknak folyamatosan, lebuknak jóformán most már minden héten. Kijön egy nyilatkozat, kijön egy videó, szivárog egy anyag és az emberek ezt látják”

tette hozzá.

Ezért ideges a Peti

Menczer Tamás úgy gondolja, Magyar Péter józan pillanataiban látja, hogy belőle nem lesz „valaki”. Ahogyan Menczer fogalmazott:

„Azért ideges a Peti barátom, mert ő tényleg elhitte most belőle is lesz valami, most belőle is lesz valaki. Most ő majd megmutatja. Hogyha van egy érzelmileg meg minden szempontból józan pillanata, akkor valószínűleg eljuthat addig, hogy

még négy hónapig tud nyilatkozni akár az ipari kamerának is, mert addig lesz még érdekes és utána tök egyedül marad.

A szavazói úgy fognak eltűnni, mintha soha ott se lettek volna, hiszen nem tudja elhozni a reményt, a brüsszeliek el fogják engedni a kezét, sőt még meg is fogják büntetni mert koncként ott marad a nyakukon.”

Se család, se szövetséges, se szavazó, se senki. Ez vár Magyar Péterre négy hónap múlva. Sok sikert”

– tette hozzá.

Az agressziót Magyar Péter hozta be a politikába

Azt az agressziót, amit látunk, Magyar Péter hozta be a közéletbe, korábban olyan nem volt, aki a templom előtt ordibált, a feleségét lehallgatta, saját szavazóit is büdös köcsögözi – mondta el Menczer. Hozzátette, a támogatóinak egy része ezt átveszi.