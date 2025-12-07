Találkozás két fiatalemberrel – Menczer Tamás különleges videót osztott meg

Menczer Tamás a közösségi oldalán egy videós bejegyzésben számol be arról, hogy a kecskeméti Háborúellenes Gyűlés előtt spontán beszélgetés alakult ki Menczer Tamás és két, a Tisza Párthoz közel álló fiatal között.

Tanulságos párbeszédet osztott meg a közösségi oldalán a Fidesz kommunikációs igazgatója, amelyet két tiszás fiatalemberrel folytatott a Digitális Polgári Körök kecskeméti Háborúellenes Gyűlése előtt. A beszélgetésben a fiatalok a kormány teljesítményét kérdőjelezték meg, Menczer Tamás azonban konkrét példákkal és humorral reagált, elmondva, hogy a fiatalok megerősítették, a Fidesz kormányzásával még azok is jól járnak, akik nem rájuk szavaznak. Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás szerint a kormány a nehézségek ellenére is számos eredményt tud felmutatni



A kommunikációs igazgató a rövid beszélgetést azt mondva osztotta meg a közösségi oldalán, hogy, szerinte ez a párbeszéd:

Jó példája annak, hogyan lehet értelmesen, kulturáltan vitatkozni még akkor is, ha nagyon eltérően gondolkodunk az országról”.

A fiatalok egyike a Fidesz korábbi gazdasági ígéreteit hozta szóba, utalva arra, hogy „négy év múlva Franciaország szintjén lesz Magyarország”. Menczer erre így reagált:

Egyrészt senki nem mondott ilyet, másrészt azóta bejött egy Covid, egy háború, egy szankció, egy gazdasági válság. Válságok jönnek egymás után. A 2010-es évek elején senki sem tudta megjósolni, hogy jön világjárvány, háború, energiaválság.”

A politikus egy sporthasonlattal érzékeltette a kormány helyzetét:

Ez olyan, mint a sport: amikor az ember támadás alatt van, az is eredmény, ha meg tudja védeni, amit elért.”

Menczer Tamás hozzátette, hogy a kormány a nehézségek ellenére is számos eredményt tud felmutatni:

A nagyszülők 13. havi nyugdíjat kapnak, lesz 14. havi is, a családok támogatása pedig soha nem látott mértékű. A 25 év alatti fiatalok nem fizetnek személyi jövedelemadót, és a rezsicsökkentés is megmaradt.”

A fiatal azonban szkeptikusan reagált:

Őszintén, nagymamámat pont nem érdekli a 13. vagy 14. havi nyugdíj.”

Menczer Tamás azonban nem hagyta szó nélkül a megjegyzést:

Vissza szokta utalni?”

- kérdezte meg, majd amikor a fiatal nemet mondott, hozzátette: