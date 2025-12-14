Lebuktak élőben? Menczer Tamás kellemetlen kérdést tett fel

A videó arról készült, hogy az interjú végén még kérdeznek Menczer Tamástól, de ő is visszakérdez.

Menczer Tamás válaszolt, kérdezett, vitapartnerét kereste, hiszen ő már igent mondott, ám végül Bujdosó Andrea nem jelentkezett

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

- Bocsásson meg, van még más dolgom is, tudom, hogy élő adásban vagyunk, állok még egy-két kérdésben rendelkezésre, de én is kérdeznék egyet, ha megengedi, mert a Partizántól van. Önök jöttek felém egy vitajavaslattal egyéni választókörzetben. Jeleztem az ön főnökének, Gulyás Mártonnak nagy tisztelettel, hogy állok a vita elé Bujdosó Andreával szemben.

- Bízunk benne továbbra is, hogy erre sor kerül.

- Igen, de csütörtökig kellett választ adni. Múlt csütörtökig nekem ezt a határidőt szabták. Tisztelettel érdeklődnék, hogy képviselő asszony milyen választ adott a vitára?

- Erről én nem tudok, hogy milyen választ adott.

- Nem tud? Sajnálattal hallom.

- Bízunk benne továbbra is, hogy erre sor kerülhet. Viszont, ami még a Szőlő utcával kapcsolatban érdekelne…

- De miért nem tud?