Menczer Tamás kifejtette, hogy miért ideges a Peti

Menczer Tamás szerint Magyar Péter azért ideges, mert túlságosan elhitte magát, és most már látja, hogy ebből az egészből semmi sem lesz.

Menczer Tamás tudja miért ideges Magyar Péter. Fotó: Facebook videó képernyőfotó

A kommunikációs igazgató rámutat, hogy jelenleg kifejezetten szórakoztató látni a Tisza Párt vezérének a vergődését, hiszen ha négy hónap múlva nem nyeri meg a választásokat, akkor látványosan mindenki kihátrál mögüle.

Nem lenne egyedi eset a magyar választástörténetben, hiszen az ellenzék aktuális vezetője Márki-Zay Péteren is megesett az a csúfság, hogy családtagjain kívül senki sem állt mellette, amikor kénytelen volt bejelenteni a választási vereségét.

Menczer Tamás videójában megjegyzi, hogy Magyar Péter mögül nem csak a szavazói fognak úgy eltűnni, mintha ott se lettek volna, hanem a brüsszeliek is

el fogják engedni a kezét, sőt, még meg is fogják büntetni, mert koloncként ott marad a nyakukon.”

Menczer Tamás elemzi, hogy aki Magyar Péter mellette marad azokkal se megy sokra.

Se család, se szövetségesek, se szavazók, se senki, ez vár Magyar Péterre négy hónap múlva. Sok sikert, Peti!”

– zárja gondolatait Menczer.