Kiderült, mit tehet Magyarország, hogy kimaradjon a háborúból

Magyar Péter és Dobrev Klára egy szót sem szól az ellen, hogy Brüsszel, von der Leyen és Rutte NATO-főtitkár háborúba viszik egész Európát – írta Menczer Tamás Facebookvideó-bejegyzéséhez kedden.

Menczer Tamás: Magyar Péter és Dobrev Klára is lapít

Menczer Tamás: Így tudunk kimaradni a háborúból

A politikus elmondta, a patrióták Magyarországon és patrióta szövetségeseik a háború ellen vannak, de Brüsszelben és Európában kisebbségben vannak. Magyarország egy adott mérettel rendelkezik, így szövetségi rendszert építünk ki, de „annyi a lehetőségünk amennyi” – hívta fel a figyelmet, majd arról, hogy mit tud tenni az ország, közölte:

„Azt, hogy mi ebből kimaradunk. És mi

úgy tudunk kimaradni, hogyha Orbán Viktor a miniszterelnök és a Fidesz-KDNP vezeti az országot,

mert az ellenfeleink, a Tisza meg a DK, a von der Leyen meg a Rutte vonalán vannak.”

Mark Rutte ominózus beszédére hivatkozva rámutatott, hogy

sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára nem szólalt fel azzal kapcsolatban, hogy háborúba akarják vinni egész Európát,

benne Magyarországot is.