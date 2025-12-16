Hírlevél
Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

menczer tamás

Kiderült, mit tehet Magyarország, hogy kimaradjon a háborúból

Brüsszel háborúba vinné Európát, ez ellen nem állnak ki, csak a patrióták. Menczer Tamás azt is elmondta, mit tehetünk azért, hogy kimaradjunk a háborúból.
Magyar Péter és Dobrev Klára egy szót sem szól az ellen, hogy Brüsszel, von der Leyen és Rutte NATO-főtitkár háborúba viszik egész Európát – írta Menczer Tamás Facebookvideó-bejegyzéséhez kedden.

Menczer Tamás: Magyar Péter és Dobrev Klára is lapít, A szeptember 23-i zárt ajtós JURI-szavazáson Magyar Péter, Dobrev Klára és Iliara Salis ügyében döntöttek Fotó: AFP
Menczer Tamás: Magyar Péter és Dobrev Klára is lapít

Menczer Tamás: Így tudunk kimaradni a háborúból

A politikus elmondta, a patrióták Magyarországon és patrióta szövetségeseik a háború ellen vannak, de Brüsszelben és Európában kisebbségben vannak. Magyarország egy adott mérettel rendelkezik, így szövetségi rendszert építünk ki, de „annyi a lehetőségünk amennyi” – hívta fel a figyelmet, majd arról, hogy mit tud tenni az ország, közölte:

„Azt, hogy mi ebből kimaradunk. És mi

úgy tudunk kimaradni, hogyha Orbán Viktor a miniszterelnök és a Fidesz-KDNP vezeti az országot,

mert az ellenfeleink, a Tisza meg a DK, a von der Leyen meg a Rutte vonalán vannak.”

Mark Rutte ominózus beszédére hivatkozva rámutatott, hogy

sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára nem szólalt fel azzal kapcsolatban, hogy háborúba akarják vinni egész Európát,

benne Magyarországot is.

Orbán Viktor: Az őrület fokozódik!

Ahogyan fogalmazott ezzel kapcsolatban:

Hallgatnak és lapítanak, mert az ő útjaikon járnak és ők a főnökeik, Weber és von der Leyen Brüsszelben.”

 

