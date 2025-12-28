Menczer Tamás reagált a Magyar Péter és Varga Judit közötti üzenetháborúra 

Széteső háttér, eltűnő támogatók

A kormánypárti politikus szerint Magyar Péter jelenlegi szövetségesei a vereség után „szét fognak spriccelni minden irányba”, és magára hagyják őt. Menczer Tamás konkrét neveket is említett, amikor a várható széthullásról beszélt:

Bódis Kriszta még ír egy pár Csipkejózsikát, visszafogadja a budapesti liberális értelmiség, a Ruszin csak annyit fog érteni az egészből, hogy nem kapta meg azt, amit neki ígértek, ideges lesz és fegyvere van.”

A kormánypárti politikus szerint a most még támogató politikai és médiakörök gyorsan elengednék a kezét, a balliberális sajtó pedig bűnbakká tenné. Menczer Tamás úgy látja, a szavazók támogatása sem tartós: szerinte sokan nem meggyőződésből állnak Magyar Péter mögött, hanem kényszerből, ami egy kudarc után azonnal eltűnne.

Ott fog maradni tök egyedül, na akkor kell majd a pszichológus, hogy a tébolyt segítsen kordába tartani”

– összegezte a politikus.