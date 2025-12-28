Menczer Tamás reagált a Magyar Péter és Varga Judit közötti üzenetháborúra 

Hírlevél
Élesen bírálta Magyar Pétert és környezetét a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás szerint egy választási vereség után gyorsan szétesne az a politikai háttér, amely most még látszólag megtartja az ellenzéki szereplőt.
Menczer TamáskudarcüzengetésválasztásVarga JuditMagyar Péter

Menczer Tamás a Magyar Péter és Varga Judit közötti nyilvános üzengetésekre reagálva vázolta fel, szerinte mi várható egy választási kudarcot követően. Úgy fogalmazott: „Amikor győzünk áprilisban, Magyar Péter mindent elveszít”, mert sem stabil politikai, sem családi háttérrel nem rendelkezik.

Menczer Tamás
Menczer Tamás komor képet festett le Magyar Péter jövőjéről (Forrás: HírTV/Képernyőkép)
Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani, Peti

Széteső háttér, eltűnő támogatók

A kormánypárti politikus szerint Magyar Péter jelenlegi szövetségesei a vereség után „szét fognak spriccelni minden irányba”, és magára hagyják őt. Menczer Tamás konkrét neveket is említett, amikor a várható széthullásról beszélt: 

Bódis Kriszta még ír egy pár Csipkejózsikát, visszafogadja a budapesti liberális értelmiség, a Ruszin csak annyit fog érteni az egészből, hogy nem kapta meg azt, amit neki ígértek, ideges lesz és fegyvere van.”

A kormánypárti politikus szerint a most még támogató politikai és médiakörök gyorsan elengednék a kezét, a balliberális sajtó pedig bűnbakká tenné. Menczer Tamás úgy látja, a szavazók támogatása sem tartós: szerinte sokan nem meggyőződésből állnak Magyar Péter mögött, hanem kényszerből, ami egy kudarc után azonnal eltűnne. 

Ott fog maradni tök egyedül, na akkor kell majd a pszichológus, hogy a tébolyt segítsen kordába tartani” 

– összegezte a politikus.

