Menczer Tamás: Magyar Péternek Mohács lesz a végzete

Menczer Tamás a közösségi oldalán kemény szavakkal bírálta a Tisza Párt elnökét és politikáját a Magyar Péter által Mohácsra bejelentett rendezvénynek az elmaradása kapcsán.

Éles hangvételű bejegyzésben reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyar Péter legújabb nyilvános szereplésére. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt vezetője „egy rakás hazugsággal és megszorítási tervekkel” próbálja félrevezetni a választókat, de lebukott, mivel a magyar emberek már ismerik a tiszás megszorítócsomagot, és nem kérnek belőle. Fotó: AFP

Menczer Tamás szerint Magyar Péternek vége van emberileg és politikailag egyaránt



Menczer Tamás szerint Magyar Péter rendszeres „hazugságdélelőttöket” tart, ahol valótlanságokat állít, miközben elhallgatja a Tisza Párt valódi terveit.

Egy rakás hazugság. Még több megszorítás. Ez Magyar Péter. De lebuktak. A magyar emberek nem kérnek a tiszás megszorítócsomagból!”

- írta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Ma is megtartotta a szokásos hazugságdélelőttöt. Magyar Péter nem szereti az igazságot. Sosem szerette. Na, akkor íme az igazság, Peti: lebuktatok. A magyarok ismerik a tiszás megszorítócsomagot. Tudják, mire készültök”

- tette hozzá Menczer Tamás, majd arra emlékeztetett, hogy a Tisza Párt gazdasági programjából és tanácsadóinak nyilatkozataiból világosan kiderül, a párt megszorításokra, adóemelésre és a nyugdíjak csökkentésére készül.

Bármit hazudsz, bármivel próbálkozol, nem működik. Ez van”

- fogalmazott.

A bejegyzésében a politikus ironikusan utal Magyar Péter elmaradó mohácsi rendezvényére is, amelyet korábban egy nagy bejelentés helyszíneként harangoztak be. Menczer szerint ez az esemény azért marad el, mert a kutya sem kíváncsi Magyar Péterre.

Szombaton azért nem jössz Mohácsra, mert 12 odaszállított ember előtt kínos lenne beszédet mondani, ugye? Az emberek téged eddig sem szerettek, még a támogatóid sem. Ez nem kis bravúr”

- írta a fideszes politikus, aki szerint a Tisza Párt már most széthullóban van, és a választások után Magyar Péter sorsa a korábbi baloldali politikusokéhoz hasonló lesz.

A végén csak Tarr Zoli meg Ruszin marad neked. Őket megtarthatod, sok boldogságot velük. Vége van. Kicsi vagy. Emberileg és politikailag is. Még van néhány hét, addig mutogathatod magad az ipari kamerának is. Utána mehetsz a bukott haverjaid, Márki-Zay, Fekete-Győr és a többiek mellé. A süllyesztőbe”

- üzente a posztja végén Menczer Tamás Magyar Péternek.