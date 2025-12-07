Menczer Tamás: Magyarország előtt két út áll – a brüsszeli háborús és a magyar békepárti út

Menczer Tamás a közösségi oldalán egy videó üzenetben tette közzé, hogy a kecskeméti Háborúellenes Gyűlés előtt a balliberális sajtónak adott rövid sajtónyilatkozatában a 2026-os választás tétjéről azt mondta, hogy Magyarország jövőjéről két, gyökeresen eltérő irány között kell dönteni.

A Kecskeméten tartott háborúellenes gyűlésen válaszolt a sajtó kérdéseire Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint Magyarország előtt világosan két irány áll. A Tisza Párt és Brüsszel megszorításokra, adóemelésre és háborús politikára épülő útja, valamint a Fidesz által képviselt magyar, szuverenista út, amely békét, biztonságot és családtámogatást kínál. Fotó: Kiss Dániel / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt programja valójában Brüsszel gazdasági és politikai elvárásait szolgálja

A fideszes politikus külön kiemelte azt, hogy a Fidesz és a kormány a békepárti álláspontját nemcsak szavakban, hanem konkrét intézkedésekben is megmutatja.

Magyarország előtt két út áll. Van egy brüsszeli út, amelyet a Tisza Párt és a Tisza Párt vezetője - aki egy fogott ember - képvisel. Ebben benne van a megszorítócsomag, Ukrajna támogatása, Ukrajna uniós tagsága, a háború és a bevándorlás”

- fogalmazott Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt programja valójában Brüsszel gazdasági és politikai elvárásait szolgálja, ami a magyar családok számára komoly terheket jelentene.

Ez a brüsszeli út a Tiszás felvilágosítás útja, amely adóemelésekkel és megszorításokkal járna”

- mondta Menczer Tamás, aki szerint létezik egy másik, „magyar út”, amelyet Orbán Viktor és a Fidesz vezet:

Ez a szuverenista út, amelyben van béke, biztonság, az édesanyák adómentessége, a családi adókedvezmények megduplázása, egymillió új munkahely, vállalkozók támogatása és a Demján Sándor Program.”

A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adókulcs Európában - 9% -, ami komoly versenyelőnyt jelent a gazdaság számára.

Mi nem elvenni akarjuk a pénzt a családoktól, hanem otthagyni, és megőrizni a békét és a biztonságot. Ez a legfontosabb”

- zárta gondolatait Menczer Tamás.