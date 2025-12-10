Menczer Tamás bejelentésének rengetegen fognak örülni

Több kormánypárti politikus is örömmel tudatta közösségi oldalán, hogy a parlament ellenszavazat nélkül elfogadta a 14. havi nyugdíjról szóló beadványt.

Menczer Tamás megszavazta. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás azonban aggodalmának adott hangot, amikor megjegyezte,

A Tisza ezt elvenné, sőt a 13. havit is, ráadásul 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be.”

Ez több tízezer forint kiesést jelentene a nyugdíjasoknak.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt az eseményről. Természetesen ő se hagyhatta ki, hogy odaszúrjon Magyar Péternek.