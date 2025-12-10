Menczer Tamás bejelentésének rengetegen fognak örülni

Az idősek megkapják a 14. havi nyugdíjat. Februárban érkezik egyheti összeg, egy évvel később a következő és így tovább – számolt be róla Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Több kormánypárti politikus is örömmel tudatta közösségi oldalán, hogy a parlament ellenszavazat nélkül elfogadta a 14. havi nyugdíjról szóló beadványt.
Menczer Tamás azonban aggodalmának adott hangot, amikor megjegyezte,
A Tisza ezt elvenné, sőt a 13. havit is, ráadásul 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be.”
Ez több tízezer forint kiesést jelentene a nyugdíjasoknak.
Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt az eseményről. Természetesen ő se hagyhatta ki, hogy odaszúrjon Magyar Péternek.
Jó vergődést, Peti!”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!