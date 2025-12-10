Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes fordulat! Zelenszkij bejelentése sokkolta a világot

Veszély!

Kiadták a riasztást, pusztító megaföldrengés jön

Menczer Tamás

Menczer Tamás bejelentésének rengetegen fognak örülni

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idősek megkapják a 14. havi nyugdíjat. Februárban érkezik egyheti összeg, egy évvel később a következő és így tovább – számolt be róla Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamáskormány14. havi nyugdíjparlamentKocsis Máté

Több kormánypárti politikus is örömmel tudatta közösségi oldalán, hogy a parlament ellenszavazat nélkül elfogadta a 14. havi nyugdíjról szóló beadványt.

Menczer Tamás megszavazta.
Menczer Tamás megszavazta. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás azonban aggodalmának adott hangot, amikor megjegyezte, 

A Tisza ezt elvenné, sőt a 13. havit is, ráadásul 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be.”

Ez több tízezer forint kiesést jelentene a nyugdíjasoknak.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt az eseményről. Természetesen ő se hagyhatta ki, hogy odaszúrjon Magyar Péternek.

Jó vergődést, Peti!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!