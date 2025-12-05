Menczer Tamás: Minden, amit Peti csinál, izzadságszagú – bűzlik a hazugságtól

Menczer Tamás a közösségi oldalán élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert azok szerinte hazugságokra építik a politikájukat.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kemény szavakkal reagált Magyar Péter legújabb megszólalásaira. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt vezetője és környezete képtelen szembenézni az igazsággal, miután a párt egyik alelnöke, Tarr Zoltán nyíltan beszélt a baloldali megszorítócsomagról

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztőség

Menczer Tamás szerint Magyar Péternek vége van, mert emberileg is és politikailag is kicsi

Minden, amit Peti csinál, izzadtságszagú. Bűzlik a hazugságtól. Ne kapálózz, Peti, mert leversz valamit!”

– írta a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint a Tisza vezetője két éve épít hazugságokra, ám most sorra dőlnek meg az állításai, miután párttársai maguk árulták el a valódi terveiket.

Cuki vagy, hogy azt hitted, végighazudhatsz két évet, és nem derül ki semmi. Csak aztán elszólta magát a Tarr, hogy a választás után mindent lehet”

– jegyezte meg Menczer Tamás, utalva Tarr Zoltán azon korábbi kijelentésére, amelyben a Tisza alelnöke elismerte, hogy a párt többkulcsos adóemelésre és megszorításokra készül.

Menczer Tamás szerint Magyar Péter a botrány kirobbanása után „szobafogságba” küldte a párt alelnökét, ám ezzel nem tudta eltüntetni a tényeket.

Tudom, tudom, jött a bünti, sötét szoba, szobafogság. De most mellé kéne zárnod a Dálnokit, a Lengyelt meg a Felcsutit. A Kármánról és Petschnig Mária Zitáról nem is beszélve. Kicsi lesz az a szoba, Peti”

– fogalmazott a fideszes politikus. Egyúttal arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban maga is megerősítette Tarr Zoltán szavait, amikor elismerte, hogy az alelnök „az igazat mondta”.

Elismerem, jól hazudsz. De nem megy a végtelenségig. Hiába próbálkozol, nem tudod az igazságot átkeretezni”

– írta Menczer Tamás, hozzátéve:

Minden, amit csinálsz, izzadságszagú. Büdös. Bűzlik a hazugságtól.”

A bejegyzése végén Menczer Tamás világossá tette, hogy szerinte a hazugságok miatt lezárult Magyar Péter politikai pályája: