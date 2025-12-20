Hírlevél
Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani, Peti

Nem a Borsot, hanem a Tisza-adót és a tiszás megszorítócsomagot kellene betiltani – mutatott rá Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás közösségi oldalán éles hangú videóban kritizálta a Tisza Párt elnökét.

Menczer Tamás: A Tisza-adót kell betiltani, nem a Borsot.
Menczer Tamás: A Tisza-adót kell betiltani, nem a Borsot (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)

Ahogy arról már korábban lapunk is beszámolt, Magyar Péter megtámadta a Bors című lapot, mivel egy különszámot akartak megjelentetni a tervezett Tisza-csomagról. Magyar Péter azt kezdeményezte, hogy tiltsák be ezt a különszámot

Lehull a lepel a Tisza megszorítócsomagjáról, mostantól bárki elolvashatja a neten

A kommunikációs igazgató azt javasolja a Tisza Párt vezérének, hogy inkább:

Tiltsd be Tarr Zoltánt!”

Mivel ő mondta azt, hogy választás után mindent lehet, de addig semmit nem mondhat el, mert megbuknak.

