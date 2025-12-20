Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani, Peti

Nem a Borsot, hanem a Tisza-adót és a tiszás megszorítócsomagot kellene betiltani – mutatott rá Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás közösségi oldalán éles hangú videóban kritizálta a Tisza Párt elnökét.
Ahogy arról már korábban lapunk is beszámolt, Magyar Péter megtámadta a Bors című lapot, mivel egy különszámot akartak megjelentetni a tervezett Tisza-csomagról. Magyar Péter azt kezdeményezte, hogy tiltsák be ezt a különszámot.
A kommunikációs igazgató azt javasolja a Tisza Párt vezérének, hogy inkább:
Tiltsd be Tarr Zoltánt!”
Mivel ő mondta azt, hogy választás után mindent lehet, de addig semmit nem mondhat el, mert megbuknak.
