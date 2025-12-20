Hírlevél
Menczer Tamás

Menczer Tamás nem dobatta ki az újságírókat, mint Magyar Péter

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
A kormánypártok kommunikációs igazgatója türelemmel válaszolt az újságíróknak a kérdéseikre.
Menczer TamásFideszMagyar Péter politikájaTisza PártDPKDigitális Polgári KörHáborúellenes GyűlésFidesz-KDNPSzegedMagyar Péter

Menczer Tamás nem dobatta ki Szegeden az újságírókat úgy, mint ahogy azt Magyar Péter, a Tisza Párt vezére tette.

Tarr Zoltán is rövid pórázon, a Hír TV-nek adott interjúját biztonsági emberek szakították félbe

Ez a Fidesz. Háborúellenes gyűlés, Szeged.

– írta a kormánypártok kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésében, amihez az alábbi videót csatolta, amelyben Menczer Tamás türelemmel válaszolt az újságíróknak a kérdéseikre, íme:

