Menczer Tamás nem dobatta ki az újságírókat, mint Magyar Péter

A kormánypártok kommunikációs igazgatója türelemmel válaszolt az újságíróknak a kérdéseikre.
Menczer Tamás nem dobatta ki Szegeden az újságírókat úgy, mint ahogy azt Magyar Péter, a Tisza Párt vezére tette.
Ez a Fidesz. Háborúellenes gyűlés, Szeged.
– írta a kormánypártok kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésében, amihez az alábbi videót csatolta, amelyben Menczer Tamás türelemmel válaszolt az újságíróknak a kérdéseikre, íme:
