Menczer Tamás: Nincs olyan társadalmi csoport, amelyiket ne érintené a Tisza csomagja

Elvett adókedvezmény a 25 év alattiak esetében. Ez csak az egyik kedvezőtlen intézkedés a Tisza hatszáz oldalas tervezetéből. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója több dologra is felhívta a figyelmet.

Menczer Tamás: nincs olyan, aki kimaradna a sorból

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A családok sem maradnának ki a sorból, megemelnék a személyi jövedelemadót (a többsávos progresszív adózás újbóli bevezetésével), adóztatnák a nyugdíjakat is, de potenciált látnak a szakértők az ebadóban is. Emlékeztetőül: a miniszterelnök a kecskeméti háborúellenes gyűlésen beszélt arról, hogy Magyarországon száz lakosra huszonkilenc kutya jut, innen lehet tehát az ötlet.

Ezen felül eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, Menczer Tamás említette még a vagyonadót és a társasági adó emelését is. Szintén érdemes megjegyezni, a hatszázoldalas tervezet nem biztos, hogy teljes, az ugyanis nincs benne, mely rétegek, csoportok javára fordítanák az ezermilliárdos nagyságrendű beszedett pluszforrásokat. Ráadásul a költségvetés sem igényel ekkora mértékű-arányú kiigazítást.

Menczer Tamás más okot jelöl meg, mint a költségvetés, arra vezeti vissza, hogy az orosz-ukrán háború finanszírozására apadnak a források, bevételt kell előteremteni, ehhez pedig az egyik irány az, hogy a tagállamoktól szednek be pénzeket. A Tisza párt vezérét fogott embernek nevezte, azaz végre kell hajtsa azt, amit Menczer szerint Brüsszelben elvárnak tőle.

A másik irány, bevételi forrás a befagyasztott orosz vagyon felhasználása. Emlékezetes, ebben Belgium is jókora kockázatot lát, Oroszország pedig nem nézi tétlenül.