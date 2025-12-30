Menczer Tamás: Orbán Viktornak igaza lett

Azért akarnak belemenni a háborúban, mert Kijevben és Brüsszelben is tudják, így von der Leyen és Zelenszkij is tudja, hogy ha a háborúnak vége, akkor az ő politikai kerrierjüknek is vége, és ezt nem akarják – közölte Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, nem akarnak felelősséget vállalni sem az elhibázott politikai döntések miatt, sem az elhibázott gazdasági döntések miatt, és akkor az esetleges bünttőjogi következményekről még nem is beszéltünk.

Mindezt el akarják kerülni, és ezért hajlandóak háborúba vinni egész Európát

– hangsúlyozta Menczer tamás, aki szerint ez egy óriási szégyen, elfogadhatatlan, nincsenek rá szavak. Jelezte, azt tudjuk tenni szlovák és cseh barátainkkal közösen, hogy ebből ki akarunk maradni.