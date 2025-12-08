Menczer Tamás készen áll a Partizán-vitára, most Magyar Péteréken a sor

Tisztelt Gulyás úr! A kecskeméti háborúellenes gyűlés előtt azt kérdezte tőlem, vállalnám-e a vitát a tiszás ellenfelemmel, Bujdosó Andreával. Mondtam, hogy igen, örömmel. Ezt követően azt kérdezte, vállalnám-e a vitát a Partizánban. Azt feleltem, hogy ezt is megfontolom. Nos, megfontoltam. Tisztelettel tájékoztatom, hogy örömmel vállalom a vitát a Partizánban is, az Ön moderálása mellett – írja Facebook-bejegyzésében Menczer-Tamás.

Menczer Tamás és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra kérte Gulyás Mártont, hogy keresse az időpont és a részletek megbeszélésével kapcsolatban, amennyiben Bujdosó Andrea is igent mond. A Tisza Párt színeiben Bujdosó Andrea lesz ugyanis Menczer Tamás ellenfele a Pest megyei 3-as körzetben.

Azzal kapcsolatban, hogy a vita összejöhet-e, érdemes felidézni, Magyar Péter hogyan beszél saját jelöltjeiről. Egy belső informátor szerint

„kólásdoboznak” nevezi őket, utalva arra, hogy szerinte csak a nevükre és arcukra van szükség, érdemi beleszólásuk nincs semmibe.

Ez a hozzáállás komoly feszültséget szül a párton belül.